Assistência Social reforça acolhimento de pessoas em situação de rua no período de frio

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano está reforçando o acolhimento das pessoas em situação de rua neste período de baixas temperaturas. As equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) têm realizado com frequência abordagens a esse público para disponibilizar a estrutura dos abrigos da cidade.

O objetivo principal é oferecer o serviço existente no município, que são o Centro Social Bom Samaritano (rua General José Galetti, 12 – Jardim Nazareth) e a Casa de Passagem (rua Dr. Ademar Pereira de Barros, 450 – Parque Maria Helena), que somam 80 vagas. Nas oportunidades, cobertores e mantas são ofertadas para aqueles que não manifestam interesse em se dirigir para esses locais.

Caso haja necessidade de receber mais público além do número existente, as duas estruturas podem ampliar temporariamente sua capacidade para não deixar ninguém desassistido. Para ter acesso, basta ir até um deles diretamente e, se houver vaga, a pernoite estará disponível. No Centro Social Bom Samaritano, o atendimento ocorre a qualquer hora do dia; já a Casa de Passagem abre às 17 horas.

A pasta enfatiza que o público acolhido tem acesso a acompanhamento de assistente social, oferta de comida, local para dormir, banho, encaminhamento ao sistema de saúde ou a outros serviços públicos. Os abrigos ainda dispõem de roupas em bom estado e rotinas estabelecidas para oferecer a melhor acomodação para os usuários nesse período.

Também é importante destacar que a Campanha do Agasalho 2025 “Cubra Suzano de Amor”, iniciada em 25 de abril, segue em andamento no município. A meta é coletar 150 mil itens neste ano, entre cobertores, peças de vestuário diversas (em especial masculinas e infantis), lenços e toucas de lã. O último balanço mostra que o número supera 130 mil peças arrecadadas.

Os itens recolhidos na campanha são colocados à disposição nos Bazares Solidários realizados nos bairros e podem ser selecionadas pelas famílias que mais precisam cadastradas nas entidades parceiras do Fundo Social de Solidariedade. Há mais de 80 pontos de arrecadação por toda a cidade, que podem ser conferidos no site oficial da Prefeitura de Suzano: suzano.sp.gov.br/campanha-do-agasalho-pontos-de-arrecadacao.

O secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, destacou que a pasta está inteiramente mobilizada para garantir o suporte que as pessoas em situação de rua precisam neste período. “Estamos oferecendo a nossa estrutura para promover o acolhimento que se faz necessário. O trabalho proporcionado nos abrigos é acompanhado pela administração municipal para garantir a qualidade devida no atendimento”, ressaltou Garippo.