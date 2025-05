Assistência Social sedia 6ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa na quarta-feira

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social realiza na quarta-feira (28/05) a 6ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa. Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, o evento será realizado das 8 horas às 16h30 no Instituto Gusmão dos Santos (rua Pedro Rodrigues de Camargo, 110 - Cidade Boa Vista).

A conferência tem como objetivo promover o debate público e democrático em torno das políticas voltadas à população idosa. Participarão do encontro representantes do Conselho Municipal do Idoso (Comid), membros do Poder Público, organizações da sociedade civil, além de munícipes interessados na temática.

A programação terá início com o credenciamento e um café da manhã de boas-vindas. Às 9 horas está prevista a fala das autoridades e a abertura oficial do evento. Na sequência, às 9h30, ocorrerá a plenária inicial com a leitura e aprovação da minuta do regimento interno. A partir das 10 horas, será realizada uma palestra sobre o tema central e os eixos da conferência.

Os debates se aprofundam às 10h30 com a formação dos grupos de trabalho que discutirão as propostas a serem levadas à plenária final. Após a pausa para o almoço, às 12h30, os participantes retomam os trabalhos às 13h30 com a votação das propostas e a eleição dos delegados e delegadas que representarão o município na etapa estadual da conferência. O encerramento está previsto para as 16h30, com um café de confraternização.

A conferência segue as diretrizes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDPI) e integra o calendário de conferências municipais previstas em todo o País. As propostas aprovadas no encontro local serão levadas para a etapa estadual, que por sua vez contribuirá para a construção da política nacional para o segmento.

O presidente do Comid, Carlos Araújo, ressaltou a importância da participação da população idosa na conferência. “Ela visa promover a participação social e a defesa dos direitos da pessoa idosa. A conferência buscará identificar os desafios do envelhecimento e propor ações que atendam às necessidades dos idosos”, disse.

Para o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, a conferência é um espaço fundamental de escuta e construção coletiva. “A população idosa precisa ser ouvida com seriedade e respeito. Esta conferência é mais do que um evento, é um compromisso com a cidadania e com os direitos humanos. Estamos preparando um dia de muito diálogo e reflexão sobre como podemos construir uma cidade mais justa e acolhedora para todos”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi destacou a relevância da participação social e ampliação da visibilidade das demandas da pessoa idosa no município. “Estamos empenhados em fortalecer as políticas públicas que respeitam e promovem os direitos da nossa população mais velha. A conferência representa um momento estratégico para que a cidade possa alinhar suas ações às reais necessidades daqueles que já contribuíram tanto com a sociedade e continuam sendo parte essencial do nosso presente e futuro”, declarou.