Assistência Social tem novo veículo para reforçar atendimento em Palmeiras

O atendimento promovido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social será reforçado no distrito de Palmeiras com a chegada de uma van de dez lugares, do modelo Citroen Jumpy. A conquista permitirá que os serviços da administração municipal sejam mais acessíveis para 5 mil famílias referenciadas pelo polo da pasta na região, com busca ativa, em meio a uma população de cerca de 24 mil pessoas residentes nos bairros da região sul, que estão no radar do trabalho de acolhimento desenvolvido pela Prefeitura de Suzano.

O veículo foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar do deputado federal Marcio Alvino, que esteve na cidade nesta segunda-feira (24) com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado. Os dois foram recepcionados pelo prefeito Pedro Ishi, pela primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, pelo vice-prefeito Said Raful e pelos secretários Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social) e Alex Santos (Governo), assim como pelo chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, e pelos diretores Regiane Borges e Carlos Araújo. A entrega simbólica ocorreu no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

A emenda parlamentar de R$ 523.833,05 permitiu não só a aquisição do veículo (R$ 217.300,00) como também garantiu uma melhoria expressiva no mobiliário dos cinco Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

Marcio Alvino destacou a parceria com a cidade e os benefícios que serão proporcionados pela emenda.

O presidente da Alesp declarou que o apoio faz muita diferença na realidade das famílias. “Os moradores podem contar conosco, pois estamos atuando para atender as demandas da cidade”.