Assistência Social ultrapassa marca de 1,1 mil carteiras emitidas a pessoas com TEA

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social ultrapassou a marca de mil Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) emitidas em Suzano, desde que essa política inclusiva passou a ser implementada no município, em 2022, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Os 1.127 cidadãos que já tiveram acesso ao documento ao longo desse período foram contemplados pela Lei 5.352/2022, de autoria do vereador Artur Takayama, que foi regulamentada pelo Decreto Municipal 9.845/22. O instrumento tem contribuído para melhor prestação de serviço a esses munícipes, que são acompanhados pela rede municipal de Saúde. Para eles, o atendimento se tornou mais ágil nos equipamentos da administração municipal e nos estabelecimentos particulares.

Vale destacar que, para garantir mais comodidade aos interessados, a prefeitura passou a disponibilizar desde setembro do ano passado a opção do requerimento on-line, por meio do link bit.ly/CarteiraCIPTEA.

Aqueles que preferirem fazer a solicitação de forma presencial podem se dirigir ao Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, portando RG, CPF, foto 3×4, comprovante de endereço, laudo médico que comprove a condição e documento de identificação do responsável. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone (11) 4745-2071.

Após a solicitação, um processo de requisição será aberto e, em aproximadamente dez dias, a identificação é emitida, com prazo de validade de cinco anos. A retirada deve ser feita presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, também localizada no Centrus, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

A Ciptea se integra a outros serviços oferecidos pela administração municipal, como o espaço de Atendimento Educacional Especializado, no Jardim Monte Cristo, que atua com o “Método de Intervenção Precoce Denver”, pelo qual é proposta uma terapia comportamental que utiliza brincadeiras e ações conjuntas para estimular o aprimoramento de habilidades cognitivas, sociais e de linguagem em alunos com TEA.

Visando ao trabalho voltado a esse público, a Prefeitura de Suzano também está construindo o Centro de Apoio à Criança com Deficiência nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, que contará com oito consultórios para atendimento individual, salas de integração sensorial, salas de atendimento multiprofissional, ambientes para estimulação e intervenção precoce, brinquedoteca e sala de Atividades da Vida Diária (AVD), essenciais para desenvolver a independência e autonomia.

O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, ressaltou que a Ciptea tem melhorado a rotina das famílias atípicas. “Mais do que um documento, a carteirinha representa acolhimento e respeito. Sabemos das dificuldades que muitas famílias enfrentam diariamente e, por isso, trabalhamos para tornar esse processo mais simples e acessível. Nosso objetivo é facilitar a vida dessas pessoas e garantir que cada munícipe seja reconhecido e tratado com a dignidade que merece”, acrescentou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou a importância da ação para o município. “Auxiliar, valorizar e proteger os munícipes que mais precisam de nós é gratificante. Ver a proporção que a carteirinha alcançou, beneficiando mais de mil pessoas, é motivo de orgulho. Espero que ainda mais munícipes possam usufruir de um direito tão fundamental e importante para eles”, ressaltou o chefe do Executivo municipal.