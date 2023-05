Associação Aamae faz 24 anos e promove evento de aniversário

Segundo a presidente da Aamae, Silvia Rangel, o Jantar do Bem tem o objetivo de firmar novas parcerias para ajudar na construção de uma nova unidade da associação. O evento tem capacidade para receber 300 convidados. Para garantir os ingressos é preciso entrar em contato pelos telefones (11) 99572-4076 e (11) 95307-5824.

A associação vai expandir os atendimentos para uma outro imovel, cedido pela Prefeitura, próximo à Unidade Básica de Saúde Eduardo Nakamura, no Miguel Badra.

O anúncio foi feito durante a participação da presidente da Aamae, Silvia Rangel, e da coordenadora do Centro Dia do Idoso (CDI), Eudite Dias, no programa DS Entrevista.

De acordo com a presidente, o novo prédio vai comportar os atendimentos integrados feitos na unidade I, como a ampliação do espaço para Atendimento à Mulher.

“Somos uma entidade de utilidade pública e como recebemos esse terreno de 1000 metros a ideia é ampliar os atendimentos para o público do Miguel Badra”, disse Silvia.

A Aamae, localizada na Rua Hélio Guimarães Lanzas, 395, Cidade Miguel Badra, realiza aproximadamente 5 mil atendimentos mensais espalhados pelas quatro creches da associação que recebem o suporte de 125 funcionários.

A associação também oferta o serviço Centro Dia do Idoso, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Mentes Brilhantes que atende em média 150 crianças, entre crianças e adolescentes. O Centro de Referência e Apoio a Vítimas (Crav) também faz parte do atendimento da Aamae em parceria com a secretaria de Justiça, o estado e a prefeitura. A associação também atende mulheres vítimas de violência doméstica para realizar um trabalho psicossocial.

No Centro Dia do idoso são atendidas cerca de 52 pessoas a partir de 60 anos que têm Alzheimer ou diabetes e fazem parte do grau I e II. A unidade ainda não tem suporte para atender idosos que estão acamados. No espaço, os idosos passam o dia e participam de atividades com fisioterapeuta, psicólogos, educador físico e nutricionista.

“Os idoso são recebidos por uma equipe técnica que o recebe no portão e verifica se há remédio para tomar, aferem a pressão, a temperatura e a taxa de diabetes. Se eles estiverem doentes, não conseguimos atendê-lo no dia. Logo em seguida, tomam café e se preparam para a atividade. São oferecidas três refeições ao longo do dia", explicou Eudite.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) faz o encaminhamento dos idosos. A associação também realiza uma busca ativa e as famílias também podem entrar em contato com a associação . Segundo a coordenadora, atualmente há uma lista de espera com cerca de 60 nomes na lista.

“As famílias têm dificuldade em cuidar dos idosos, quando estão trabalhando não tem com quem deixar. Muitos acabam ficando sozinhos e vão definhando porque não tem o que fazer e ficam apenas na televisão. Aqui no projeto há atividades e eles conseguem socializar durante o dia, mas ainda não há atendimento integral. ”,contou a coordenadora.

Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança (Aamae) realiza jantar beneficente em celebração aos 24 anos da entidade. Evento será realizado no clube Suzaninho, no dia 26 de maio, a partir das 20 horas, com a presença da banda Fina Pop e o cantor Raffa Augusto.