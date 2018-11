Associação Amigos da Santa Casa entrega aparelho de eletrocardiograma à entidade

A Associação Amigos da Santa Casa (AMISC) entregou na manhã desta sexta-feira (9) um aparelho de eletrocardiograma à entidade suzanense. A doação é referente ao valor total arrecadado no evento promovido pelo grupo voluntário "Encontro de Violeiros", que aconteceu em agosto. Participaram da entrega do aparelho o presidente da AMISC, José Renato da Silva, o tesoureiro da AMISC, Julio Mayer, o membro da AMISC, Roberto Rossini, a administrativa hospitalar da Santa Casa, Pollyana Souza e com o interventor da Santa Casa, Rosvaldo Cid Cury.

Cid Cury agradeceu a doação e disse que o aparelho será utilizado na ala clínica da unidade hospitalar. Com esta nova aquisição, os pacientes internados que necessitarem deste exame não precisarão mais ser encaminhados para outras alas, o que resultará em agilidade nos exames. "Esse deslocamento gera transtorno e demora a realização do exame. Com este novo aparelho, isso vai acabar. Facilitará muito o andamento dos nossos trabalhos", adiantou o interventor. "A Santa Casa está de portas abertas para qualquer tipo de doação", enfatizou o médico responsável pela unidade.

Transparência

Zé Renato revelou que foram vendidos 232 convites para o evento musical e que foi arrecadado R$ 5.800. "Entramos em contato com o interventor da Santa Casa e ele nos explicou a necessidade da aquisição deste aparelho", explicou. "Nossa contribuição com a Santa Casa não vai parar por aqui. Todos os meses a AMISC realizará algum evento para juntar renda com este objetivo. É de conhecimento de todos que a Santa Casa está passando por uma situação difícil e precisa de ajuda", argumentou. "Não vamos deixar fechar o único hospital de Suzano", ressaltou Zé Renato.