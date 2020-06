Associação Comercial comemora abertura; shopping abre às 13 horas

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) comemorou o retorno das atividades do comércio na cidade. A entidade, no entanto, acredita que os comerciantes terão dificuldades para vender no Dia dos Namorados, já que a reabertura está acontecendo “em cima da hora”.

A volta do comércio era esperada pela ACE com grande ansiedade, inclusive nas diretrizes que ela está sendo realizada, como a redução de horário e os cuidados que estão sendo adotados. A grande preocupação agora é com relação a forma na qual os comerciantes vão conduzir seus estabelecimentos.

“Estamos contentes, teve uma abrangência legal com a redução de horário que a gente esperava. Estamos fazendo alguns trabalhos para começar a divulgação, e a preocupação maior agora é saber como vai ser a movimentação e se os comerciantes vão estar preparados para atender com responsabilidade, para não termos um agravamento que leve o governo a voltar atrás”, afirmou Rodrigo Guarizo, diretor de Marketing da ACE.

Algumas lives com profissionais da parte econômica e psicológica foram realizadas desde antes da mudança de data de reabertura do comércio. Guarizo explica que o foco sempre foi o de cuidados com a higiene, e que agora haverá um reforço nessas orientações.

“Estamos preparando uma cartilha, para na semana que vem juntarmos as entidades e distribuirmos informativos com orientações. Isso deve acontecer na terça-feira ou quarta-feira no máximo. A partir de hoje, também colocaremos nas mídias sociais”, afirmou.

Reabertura de shoppings

Autorizados, os shoppings da região também voltarão a funcionar hoje. Mesmo com restrições, serviços de compras serão retomados seguindo as normas sanitárias.

Em nota, o Suzano Shopping informou que recebeu a autorização da Prefeitura para reabrir. O horário de funcionamento será das 13 às 20 horas, respeitando o limite de 30% de visitantes e com a praça de alimentação funcionando com o sistema delivery (entrega em casa) e retirada no local.

Algumas medidas serão adotadas obedecendo as recomendações sanitárias, como medição de temperatura, oferta de álcool em gel, além do uso de máscaras, que será obrigatório para quem acessar o shopping.

Também haverá sinalização do local para evitar aglomerações, além de outras medidas de segurança e higienização que serão adotadas no local.

Apesar da reabertura, cinema, atividades de recreação e o Poupatempo do shopping seguem fechados.

Já o Mogi Shopping vai seguir as orientações do município para a reabertura hoje. O local funcionará, assim como em Suzano, das 13 às 20 horas.

Em nota, o shopping informou que vai adotar “todas as medidas previstas nos protocolos de segurança já validados pelos órgãos competentes”. O documento não dá detalhes das ações que serão realizadas no Mogi Shopping.

Consultado, o Itaquá Garden Shopping não respondeu aos questionamentos da reportagem.