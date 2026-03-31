Associação Comercial de Mogi aposta em alta de 8% nas vendas na última semana antes da Páscoa

A poucos dias da Páscoa, o comércio já registra aumento no movimento em Mogi das Cruzes. A expectativa é que a reta final concentre boa parte das compras, impulsionando lojas, supermercados, confeitarias e restaurantes.



De acordo com a Associação Comercial de Mogi das Cruzes, a projeção é de crescimento de 8% nas vendas em relação ao ano passado. O comportamento do consumidor contribui diretamente para esse cenário: quase metade das pessoas costuma deixar as compras para a última semana, o que intensifica o fluxo nos estabelecimentos neste período.



A procura por chocolates segue como principal destaque, tanto os artesanais quanto os de marcas tradicionais. O momento é especialmente favorável para confeiteiros e pequenos empreendedores que produzem ovos caseiros, ao mesmo tempo em que mercados e supermercados ampliam estoques e investem em promoções para atender à demanda.



Além do varejo, a Páscoa aquece o setor gastronômico. Restaurantes registram aumento na procura por pratos típicos, como o tradicional bacalhau, geralmente acompanhado de vinhos, reforçando o hábito de reunir familiares e amigos em torno de refeições especiais.



Apesar do cenário positivo, fatores econômicos ainda influenciam o consumo. Segundo a presidente da ACMC, Fádua Sleiman, mesmo com a melhora nos níveis de emprego e renda, o aumento no preço do chocolate, aliado ao endividamento das famílias e às taxas de juros elevadas, o volume de vendas deve ser de 8%.



Ainda assim, o setor varejista segue otimista. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo projeta que as vendas de Páscoa em 2026 devem alcançar R$ 3,57 bilhões. Já levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito aponta que cerca de 106,8 milhões de brasileiros devem ir às compras. A pesquisa também revela uma mudança no perfil de consumo: os produtos artesanais ganham cada vez mais espaço e já competem diretamente com os industrializados, com cerca de 40% dos consumidores indicando preferência por ovos artesanais.