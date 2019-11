Associação Comercial de Suzano estima crescimento de 12% na Black Friday

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano estima crescimento de 10% a 12% nas vendas durante a Black Friday, que acontece no próximo dia 29. A previsão é que os produtos mais procurados sejam smartphones, smarts TVs, eletrodomésticos, roupas e calçados.

A associação pede para que os comerciantes aproveitem a grande divulgação da data para aumentarem as vendas e realizem descontos reais, já que o fluxo de clientes tende a ser maior. A data serve como um "termômetro" para as vendas de Natal.

Um atendimento de excelência é importante para que os clientes retornem para as compras de fim de ano. Também é de fundamental importância que os comerciantes se programem para comprar de fornecedores, já que muitas vezes, eles não conseguem atender a todos os pedidos das lojas, por conta da demanda dessa época.

Propaganda enganosa

O Procon de Suzano vem monitorando os preços de eletroeletrônicos da cidade desde setembro, para evitar que o consumidor caia em propagandas enganosas. Nesse período, alguns comerciantes costumam aumentar o preço dos produtos antes da Black Friday e, no dia do evento, voltam aos valores originais.

Mesmo com a ação, o Procon recomenda que os consumidores pesquisem e comparem os preços, e não se iludam com propaganda de promoção. É essencial que, se as pessoas "realmente precisam" de algo, pesquisem os preços meses antes e comparem com os da Black Friday.

Para compras pela internet, os suzanenses devem buscar informações sobre o site, verificando se há reclamações no cadastro do Procon ou Reclame Aqui. Também é importante analisar se existe algum telefone ou e-mail para esclarecimento de eventuais dúvidas, bem como verificar os procedimentos para reclamação, devolução do produto e prazo para entrega.

Consumidores que queiram apresentar queixas sobre más práticas de comércio e serviço, relacionadas ou não à Black Friday, podem procurar o Procon de Suzano, localizado na Rua Baruel, 126, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e o telefone de contato é o (11) 4744-7322.