Associação Comercial de Suzano vai criar núcleos de apoio para ajudar empresários

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) vai criar núcleos de apoio em bairros periféricos de Suzano para ajudar empresários e pequenos comércios após a pandemia. Medida foi idealizada em 2019, mas não pode ser colocada em prática.

"Nosso planejamento foi afetado devido a pandemia, mas já temos ações previstas para o trabalho pós retomada das atividades, sabemos que muitos empresários terão grandes dificuldades e estamos preparados para auxiliar no que for necessário", afirmou a associação.

Na edição do dia 31 de dezembro de 2019, o DS informou que a associação planejava criar essa ação. Na época, o objetivo visava os pequenos comerciantes, mas hoje, conforme informaram, vai "olhar para os grandes comércios também".

"Realmente é uma vontade antiga a criação de núcleos regionais, no ano passado inclusive fizemos ações no dia das mães na região do Dona Benta", disse. A ACE criou a ação com o intuito de levar as soluções necessárias para que o "comércio se fortaleça".

"Nosso papel além do representativo que está sendo o maior foco neste momento de pandemia é oferecer ferramentas e soluções para que o empresário possa tem uma gestão mais profissional de seu comércio", concluiu o presidente da associação, Rodrigo Guarizo.

A associação, conforme a nota, teme que as empresas e comércios não consigam manter um "funcionamento saudável", pois, abrir um novo negócio pode se tornar uma tarefa difícil.

"Antes da decisão de se abrir uma empresa ou comércio não há qualquer pesquisa prévia de mercado ou até conhecimento gerencial, a grande maioria dos casos após as dificuldades iniciais em manter o funcionamento saudável da empresa, é que os comerciantes procuram por nós ou pelo Sebrae para obter conteúdo e treinamento e os núcleos vão levar nossos trabalhos para mais perto deles", concluiu a associação.