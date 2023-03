Associação Comercial doa 3 toneladas às vítimas das chuvas

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano realizou a doação de mais de três toneladas de itens como alimentos não perecíveis e peças de roupa ao Fundo Social de Solidariedade e à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social na última sexta-feira (17).

As arrecadações conquistadas por meio de campanha comunitária desenvolvida pela instituição serão encaminhadas às famílias atingidas pelas chuvas registradas no município ao longo das últimas semanas.

Por meio de força-tarefa com a participação do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), a ACE tornou sua sede, na rua Presidente Alves, número 157, no centro, em uma sede para recepção de mantimentos diversos. Ao final da semana, a instituição recolheu e encaminhou itens diversos como alimentos não perecíveis, kits completos de higiene pessoal, garrafas d’água, peças de roupa, brinquedos, colchões e calçados visando agregar a maior quantidade possível de itens diversos para ajudar os suzanenses mais necessitados.

Entre os apoiadores da iniciativa, os Supermercados Nagumo integraram a ação por meio dos gerentes Morgana Pontes Orsi e Gilson Inácio Costa que, ao longo da semana de campanha, contribuíram para a arrecadação ao reunir doações nas duas unidades do comércio no município.

Outros apoiadores foram os responsáveis pelo transporte dos itens, Marcos Claudino Silva e Walter Luiz, que realizaram a retirada e a entrega das arrecadações de forma gratuita, garantindo assim que mais pessoas tenham a oportunidade de contar com itens para o dia a dia de suas famílias.

O presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, aponta que o apoio dos comércios locais, em especial dos Supermercados Nagumo, foi essencial para o sucesso da iniciativa. A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, agradeceu pelo apoio e pelas doações. “A ACE é uma parceira de longa data da administração municipal, tanto em causas sociais como no próprio desenvolvimento econômico dos empreendedores da região”.