Associação Comercial é contra critério de quarentena e apresenta propostas

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, representada pelo seu presidente, Fernando Fernandes, se reuniu ontem de manhã com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), e com o diretor jurídico, José Serafim da Silva Júnior.

O objetivo foi esclarecer e alinhar os pontos relativos à proposta de reabertura do governo estadual.

A ACE Suzano levou sua posição de não concordância em relação à classificação de risco atribuída pelo Governo do Estado e cobra para que no mínimo, Suzano possa acompanhar a classificação da Capital, possibilitando assim a reabertura de alguns seguimentos seguindo as recomendações e restrições necessárias.

O prefeito, que já havia se posicionado contrário a classificação de risco da cidade de Suzano no plano do Governo Estadual, informou que vai solicitar a equiparação da classificação e a flexibilização da abertura dos comércios a partir do dia 1º de junho de 2020.

Reunião

Informou também que haverá uma reunião com os prefeitos que compõem o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), para avaliar uma ação conjunta de viabilização da flexibilização para o dia 1º de junho.

A ACE Suzano também expôs algumas possibilidades e planos para essa reabertura, caso o cenário atual não se altere. Na proposta há uma relação de segmentos e horários diferenciados de funcionamento para reduzir o impacto do trânsito das pessoas nas ruas e aglomeração no transporte público.

O departamento jurídico da Prefeitura ressaltou que é necessário também cautela na flexibilização, caso não haja alinhamento referente à classificação do Governo do Estado, pois, existe recomendações do Ministério Público sobre a regulação e flexibilização de atividades.

“Aguardamos atentos aos desfechos dos eventos do dia de hoje (ontem) e ressaltamos que estamos à inteira disposição dos comerciantes e empresários da cidade para quaisquer esclarecimentos ou auxílio”, informou a ACE.