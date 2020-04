Associação Comercial e Empresarial de Suzano promove 'lives' para discutir sobre o comércio

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) informou, na última semana, que tem promovido "lives" com empresários, comerciantes e profissionais da Saúde em perfil em rede social. A proposta busca sanar dúvidas sobre negociação trabalhista, orientação para prevenção à pandemia e outros temas.

O diretor da ACE, Rodrigo Guarizo, participou do programa DS Entrevista da última sexta-feira (24) e comentou sobre isso e outras ações da associação.

Segundo Guarizo, surgiram muitas dúvidas por parte de comerciantes, o que fez a associação iniciar as lives.

"Muitas pessoas ainda tem dúvidas sobre como vai funcionar as negociações trabalhistas, ou mesmo como agir perante a pandemia. Nessa semana iniciamos as lives em nossa página no facebook, e a proposta é fazer outras futuramente", explica.

No último dia 21, a ACE Suzano emitiu uma nota, informando que os prejuízos sobre o comércio devido a quarentena podem chegar a 70%. Em entrevista, Guarizo explicou que ainda não é possível determinar um percentual.

"Saberemos após o dia 30 de abril. Com a pandemia, setores como supermercados e clínicas médicas tiveram aumento de receita, mas outros (a grande maioria) está sofrendo. Contabilizamos que a alguns comércios devem perder até 70% ou 80%", afirma.

O diretor também disse que o momento é de manter os cuidados. "Como diretor da ACE, quero ver todos os comércios abertos, mas não pode ser assim. Tem que respeitar a quarentena". Mas Guarizo diz que tem buscado o "equilíbrio" entre comerciantes que querem a abertura comercial e as autoridades de Saúde.

Também na última semana, o governador João Doria (PSDB) informou que após o dia 10 de maio, o Estado vai passar por reaberturas comerciais, mas "dependerá do isolamento social em São Paulo (estado) ficar acima de 50%".

Sobre isso, Guarizo diz que a maioria tem respeitado e acredita que "após o fim dos saques do auxílio emergencial, o isolamento vai aumentar".