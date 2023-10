Associação Comercial promove nova edição do Liquida Suzano Autos

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano vai promover mais uma edição do "Liquida Suzano Autos" neste mês de outubro, contando com 16 stands de lojas automotivas, área de serviços e uma praça de alimentação. O evento acontecerá entre os dias 19 (quinta-feira) e 22 de outubro (domingo), das 9 às 20 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), com entrada gratuita.

O projeto é parte da campanha "Compre em Suzano", que tem o apoio da Prefeitura de Suzano e da MP Feiras & Eventos. A atividade busca fomentar o comércio local por meio da exposição de veículos novos e seminovos de lojas suzanenses. No local, os visitantes terão a oportunidade de sair com um automóvel novo por meio de condições especiais de pagamento e preços atrativos oferecidos pelas empresas que integram o evento.

O Liquida Suzano Autos contará com a participação de 16 lojistas do segmento automotivo. São elas: TDM Multimarcas, Bravo Veículos, One Vip Premium + Prime Car, Villas Multimarcas, 14.80 Multimarcas, JME Veículos, D+ Multimarcas, Like Automóveis, Pop Car Multimarcas, AMC Motors, Tim Tim Multimarcas, Tico Multimarcas, Moreti Multimarcas, Ducarmo Veículos, ESS Veículos e Vook Multimarcas

Na área de serviços, o Banco BV, um dos principais patrocinadores do evento, estará com equipes de plantão para tirar dúvidas e oferecer condições especiais em empréstimos, seguros, vistorias veiculares, entre outros serviços pertinentes à compra de um novo carro ou moto.

Segundo o presidente da ACE, Rodrigo Guarizo, esta é uma grande oportunidade para a promoção do segmento automotivo, ressaltando que os visitantes terão condições e oportunidades diferenciadas.