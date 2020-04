Associação confirma expectativa de crescimento no número de inadimplentes em abril

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) confirmou nesta terça-feira que a inadimplência deve aumentar no mês de abril na cidade por conta da pandemia de coronavírus. Em comunicado, da associação divulgado na segunda-feira, a entidade ressalta o crescimento do número de devedores no comércio. "Mas não deve aumentar tanto, até por conta das renegociações que estão sendo feitas", disse o diretor de Marketing e Comunicação da ACE, Rodrigo Guarizo.

Segundo a ACE, a quarentena se iniciou no dia 24 de março. O relatório de inadimplência da entidade é fechado no final do mês. "Ou seja, em março, temos o reflexo de apenas oito dias de comércio fechado. Os dados de inadimplência de abril ainda não foram finalizados. Estes sim refletirão a realidade da quarentena em relação ao comércio em geral na cidade de Suzano", informou.

Na edição desta terça-feira (21 de abril), o DS trouxe informação de que a inadimplência reduziu em 2.356 nomes, quando comparado os meses de março de 2019 e de 2020. Essa comparação pega apenas 8 dias da quarentena e não é o período em que a ACE se refere. "Portanto não há divergência", informou a entidade.

No levantamento de março do ano passado, a cidade registrava 8.940 pessoas, e em 2020 o número caiu para 6.584, uma queda de 26,35%. Esta comparação é no período de um ano.