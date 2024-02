Associação Cultural do Rock de Suzano será inaugurada dia 3

A Associação Cultural do Rock (ACR) de Suzano tem inauguração marcada para o próximo domingo (3). Evento acontecerá na futura sede, no Lobos Rock Bar, localizado na Avenida Antônio Marques Figueira, 397, no centro da cidade. O evento se inicia às 15 horas.

De acordo com o presidente Danilo Caetano Petti, a entidade será uma subseção da ACR São Paulo. “Estamos empenhados em manter a cultura rock em Suzano”, disse.

No evento de inauguração serão feitos shows das bandas Palheta Perdida, banda CW e 3 Pipe Problem, além da participação de Daniel Gerber. Exposição de artes plásticas e pintura, feira de artesanato e barracas de comida são outras atrações do local.

Danilo Petti destacou a importância de ter uma ACR em Suzano. “É muito importante pois teremos alguém para lutar pelo espaço cidade e correr atrás de editais ao fomento do rock na cidade. Vamos dar aulas de músicas, teremos shows. Vai ser ótimo para o estilo em Suzano”, disse.