Associação Cultural e de Cidadania Beija-Flor anuncia o 2º Festival Beija-Flor

A Associação Cultural e de Cidadania Beija-Flor realiza a segunda edição do Festival Beija-Flor, que acontecerá no dia 8 de março de 2025, em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

O evento, que promove a diversidade cultural e o empoderamento feminino, será realizado na Avenida Rio de Janeiro, 200, no Parque Suzano, em frente ao Colégio Objetivo, a partir das 10h.

O 2º Festival Beija-Flor, nesta edição dedicada ao Dia Internacional das Mulheres, busca destacar a força e a expressão artística das mulheres, oferecendo um espaço de acolhimento, inspiração e celebração.

A programação inclui atividades como grafitaço com artistas da região, oficinas de arteterapia, aula aberta de capoeira, contação de histórias, Cine Mulher e o tradicional Sarau na Galeria, com microfone aberto para participação do público. Além disso, o evento contará com a Feira de Mulheres Empreendedoras, um espaço dedicado às empreendedoras locais para expor e vender seus produtos.

Destaques da Programação:

10h: Grafitaço com as artistas Jana Sobral, Jana Santos, Thabata Vechio, Ágata de Fogo e Natalia Rodrigues.

10h: Contação de histórias com Raiz Oliveira – “A menina que queria o Rio”.

14h: Oficina de Arteterapia com Babi Oliveira – “Tecendo Raízes: Conto, arteterapia e ancestralidade”.

16h: Aula aberta de Capoeira com o grupo Ginga Palmares, liderado pela aluna Maiden e o professor Furacão.

17h às 19h: Laboratório Escuta de Imagens com Elidayana Alexandrino.

19h às 22h: Sarau na Galeria com convidadas especiais, incluindo Wal Serra, Mirtilo, Marilandia Gurgel, Elidayana Alexandrino, Liberdade Preta e Jhúlia Liberdadxs.

O festival também contará com a Feira de Mulheres Empreendedoras, organizada pelo coletivo @feiraafrosuzano, que terá exposições e vendas de diversos produtos, além de promover a cultura e a economia criativa.