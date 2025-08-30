Associação de Comerciantes do Mercado Municipal celebra títuto turístico de Suzano

A Associação de Comerciantes do Mercado Municipal de Suzano celebrou a aprovação do Projeto de Lei 819/2025 pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), que reconhece Suzano como Município de Interesse Turístico (MIT). Para a entidade, a conquista representa uma excelente oportunidade para ampliar a visibilidade dos empreendedores locais, em especial aqueles ligados à alimentação, à cultura e à produção artesanal.



O presidente da Associação, Roberto Tavares, destacou que o Mercado Municipal é um dos grandes potenciais da cidade e já atrai visitantes em busca de experiências gastronômicas e culturais. Com o novo título, o espaço ganha força ainda maior para ser incluído em roteiros oficiais e em ações de fomento ao turismo local.



“Esse reconhecimento é uma conquista coletiva da cidade, mas traz impactos diretos para quem empreende no dia a dia. O setor de alimentação tem grande potencial turístico e merece ser valorizado. O Mercadão já é um símbolo de Suzano, e com essa nova fase, os comerciantes passam a ter mais oportunidades de crescimento”, afirmou Tavares.



O título de MIT abre caminho para que Suzano receba investimentos em infraestrutura turística, qualificação profissional e promoção cultural, fatores que fortalecem o ambiente de negócios no entorno do Mercado Municipal e estimulam o surgimento de novas iniciativas empreendedoras.



A Associação de Comerciantes segue acompanhando os desdobramentos do plano municipal de turismo e reafirma sua disposição em colaborar com projetos que valorizem a identidade local, gerem renda e atraiam mais visitantes para o centro da cidade.