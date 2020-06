Associação de Suzano é beneficiada pela Plataforma Transforma Brasil

A Associação Esperança e Destino é o mais novo projeto beneficiado pela plataforma Transforma Brasil. Na última ação realizada com a iniciativa, a associação recebeu 100 cestas básicas que foram distribuídas no município para famílias em situação de vulnerabilidade social. Graziella Porfírio, fundadora e diretora da associação, conta que a doação das cestas básicas ampliou o alcance das ações que já eram realizadas pela entidade.

“A doação das cestas básicas fomentou muito a nossa ação. Conseguimos atingir vários bairros da cidade, porque nós já tínhamos uma campanha própria de arrecadação de alimentos e nossa rede de doadores. Então essa doação do Transforma acrescentou ainda mais”, explica.

De acordo com a diretora, diversos bairros de Suzano foram beneficiados com a doação, como Palmeiras, Miguel Badra, Parque Maria Helena, vila Figueira, Sol Nascente, Vila Urupês e Jardim Maitê. Agora, o objetivo da associação é fidelizar a plataforma para que mais doações de cestas e outros insumos sejam realizadas periodicamente.

“É uma iniciativa muito bacana, tanto para nós quanto para a cidade porque paralelo a isso, outras duas instituições receberam lotes de fraldas geriátricas aqui na cidade por meio dessa plataforma”, diz Graziella.

A Transforma Brasil é uma plataforma digital e nacional de voluntariado, que visa estimular o engajamento cívico e o empreendedorismo social no país. Para isso, projetos e associações se cadastram no site e podem ser beneficiadas com doações. A plataforma tem diversos parceiros, entre eles redes de televisão, cantores e atletas.

Graziella conta que ter o apoio e ser reconhecido pela plataforma é de extrema importância para trazer o olhar dessa iniciativa para outras instituições e projetos da cidade, de forma que crie uma rede de solidariedade.