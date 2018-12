Associação defende anel viário como prioridade no Plano de Mobilidade

O presidente da associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos (AEAAS), Roberto Saito, defende que a construção de um anel viário e da alça de acesso do Rodoanel devem ser tratadas como prioridades dentro do Plano de Mobilidade Urbana.

O anel viário vai facilitar a ligação entre várias regiões do município e criará um novo acesso para as cidades vizinhas. Já a alça de acesso no Rodoanel, vai designar um novo acesso para quem vem para Suzano.

Roberto falou sobre alguns pontos importantes do Plano de Mobilidade Urbana, discutido recentemente na Câmara de Vereadores. O projeto que visa trazer melhorias para a locomoção dos cidadãos suzanenses, atende a Lei Federal 12.857/2012 em relação à Política Nacional de Mobilidade Urbana. Em resposta a necessidade de um Plano de Mobilidade abrangente e sustentável para receber os devidos investimentos.

O debate envolveu propostas de melhorias para a acessibilidade no transporte público, a criação de ciclofaixas e outros assuntos que envolvem o trânsito e a mobilidade dos pedestres. A AEASS, que engloba os profissionais da engenharia (CREA) e da arquitetura (CAU), tem um papel fundamental no projeto. Segundo Roberto Saito, a entidade representará a sociedade civil no plano, permitindo um olhar panorâmico das necessidades da cidade.

Roberto afirma que o projeto de Mobilidade é um estudo necessário para os municípios que se encaixam dentro do plano de investimentos do Governo Federal.

"A implantação depende de vários fatores definidos em lei e vejo que o momento exige atenção, mesmo porque nosso Plano Diretor foi aprovado no final do ano passado, e estamos discutindo a LUOPS (Lei de Uso e Ocupação do Solo), e o Plano de Mobilidade está diretamente ligado a funcionalidade e aplicação deles." Afirma o presidente.

"Qualquer planejamento que façamos em prol da qualidade de vida da população é importante. Falar de Mobilidade Urbana envolve várias frentes necessárias de planejamento que dependem de recursos técnicos, humanos e financeiros" diz o diretor.

Roberto Saito destacou a importância da participação popular no projeto, já que cada região tem suas prioridades, e conseguir definir os anseios da população é o papel do Plano de Mobilidade.