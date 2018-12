Associação desenvolve trabalhos sociais à comunidade de Suzano

A Associação Emaús - entidade sem fins lucrativos - desenvolve, na região Norte de Suzano, três serviços sociais. São eles a Comunidade Terapêutica Casa de Emaús, a Casa Madre Tereza de Calcutá e o Projeto Dom Bosco. O objetivo das iniciativas é resgatar a qualidade de vida, valores humanos e proporcionar sentido de vida as pessoas. A associação sobrevive a doações mensais, bazares, bingos e eventos, sem receber subvenção de órgãos públicos.

O Projeto Dom Bosco, que ministra cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional conveniado ao Senai desde 2010, é destinado a jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Entre as aulas estão de Assistente Administrativo, Auxiliar de Padeiro-Confeiteiro, Eletricista Instalador e Informática.

Atualmente, o projeto atende cerca de 400 pessoas por ano. Desde a abertura, já certificou 2.091 alunos.

De acordo com a coordenadora do projeto, Brenda Maria Sousa, os trabalhos têm colecionado bons frutos e é elogiado pelos alunos. "Oferecer esse tipo de serviço para as pessoas, para mim, é uma realização. Uma sensação de estar contribuindo pelo menos o mínimo que a sociedade merece. No Dom Bosco, por exemplo, os alunos gostam muito do espaço, dizem que se sentem bem, amados e respeitados, pois o ambiente é diferente de onde eles vêm. Alguns deles conseguem até mesmo oportunidade no mercado de trabalho por meio dos cursos e voltam para nos agradecer", enfatizou.

Além do Projeto Dom Bosco, há também o serviço da Comunidade Terapêutica Casa de Emaús, onde acontece o tratamento gratuito para tóxicos dependentes. Outro trabalho é da Casa Madre Tereza de Calcutá, que realiza atendimento a pessoas que estão em situação de rua.