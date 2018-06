Associação espera aumento de 20% nas vendas do Dia dos Namorados

As vitrines das lojas do Centro de Suzano já estão enfeitadas para o Dia dos Namorados. A Associação Comercial e Empresarial (ACE) afirmou que as vendas devem aumentar em média 20%. Por outro lado, os gerentes de estabelecimentos disseram que o consumo deve crescer entre 10% a 70%, dependendo do ramo comercial. O maior movimento é esperado na própria data, comemorada todos os anos em 12 de junho.

Contudo, os presentes já estão sendo procurados. Em uma floricultura localizada na Rua Monsenhor Nuno, a proprietária Sandra Augusto Koyama disse que a expectativa é que as vendas aumentem em 40% durante a semana e 70% no Dia dos Namorados, que neste ano cairá na terça-feira. "Namorados gostam de se presentear. Assim, espero que a circulação de clientes seja pelo menos igual em comparação a mesma data do ano passado. E percebemos que já temos um movimento positivo, clientes se antecipando e não deixando para a última hora como de costume", explicou.

Já numa loja que vende produtos cosméticos, decorada para o Dia dos Namorados há mais de uma semana, espera um movimento maior de 20%. Para atrair ainda mais os clientes, a consultora Jaqueline Bartolomeu comentou que decidiram montar kits e promoções. "Sabemos o quanto essa data é importante e especial para os casais. Fizemos kits de diferentes produtos para facilitar na hora da compra, que deve ficar intensa a partir de sexta-feira, quando os clientes começam a retirar o pagamento".

Em uma loja de roupas masculinas e femininas, a perspectiva é que as vendas sejam mais tímidas, com um aumento de apenas 10%. De acordo com a gerente Amanda Matos, a procura maior será por parte das mulheres. "Os homens gostam de dar mais chocolates, perfumes, montar cestas. Já as mulheres preferem dar roupas. Não é a melhor data para o movimento do comércio, mas sem dúvida aquece as vendas", completou.