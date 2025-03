Associação Paulista de Supermercados projeta crescimento de 4,2% nas vendas de Páscoa

A Páscoa de 2025 promete ser um período de expansão para o setor supermercadista, com a Associação Paulista de Supermercados (APAS) projetando um crescimento de 4,2% nas vendas em relação ao ano passado. A data se consolida como uma das mais relevantes para o varejo, ficando apenas atrás do Natal e da Black Friday.

"Estamos otimistas com a Páscoa, um cenário de preços em desaceleração nesse primeiro trimestre e um feriado mais longo incentiva mais encontros entre família e amigos. Uma excelente oportunidade para incrementar as vendas. O cenário geral é positivo, e a previsão de crescimento nas vendas demonstra a força da data para o setor”, afirma Erlon Ortega, Presidente da APAS.

Segundo Felipe Queiroz, Economista-Chefe da APAS, o crescimento real das vendas do setor no período da Páscoa, que este ano ocorre na segunda quinzena de abril, será impulsionado por uma série de fatores. “O aumento da população economicamente ativa ocupada e o crescimento da renda real devem contribuir para o desempenho do setor. A taxa de desemprego, em níveis historicamente baixos, e o maior número de pessoas empregadas desde 2012 são fatores positivos, mas a alta taxa de juros pode atuar como um limitador, moderando o ritmo das vendas”, explica.

Em relação aos preços, existe um comportamento não uniforme dos itens que compõem a cesta de Páscoa. O bacalhau, item tradicional da celebração, teve um aumento de apenas 0,49% nos últimos 12 meses, até fevereiro de 2025, o que o torna uma opção atraente para os consumidores. “Com o aumento da renda real e a estabilização dos preços, o bacalhau se apresenta como uma alternativa viável para a mesa de Páscoa deste ano. Além disso, itens essenciais para os pratos salgados, como cebola e batata, apresentaram uma queda superior a 50% no mesmo período”, comenta Queiroz.

Por outro lado, o azeite de oliva, embora tenha registrado uma alta de 9,25% nos últimos 12 meses, está em trajetória de desaceleração desde abril de 2024. A recente redução de tributos de importação sobre itens da cesta básica promete impactar positivamente o preço do azeite nos próximos meses.

Entre os itens que terão aumento expressivo de preços, destacam-se a azeitona e o chocolate. Nos últimos 12 meses encerrados em fevereiro de 2025. Nos últimos 12 meses até fevereiro de 2025, o preço das azeitonas subiu mais de 25%, enquanto o chocolate teve um aumento de 15,5%. Além disso, as bebidas alcoólicas, como o vinho, acumularam uma alta de 9,52% no mesmo período, superando a inflação geral.

A expectativa é que, mesmo com esses aumentos, a diversidade de opções e a estabilidade de outros produtos populares, como o bacalhau, garantam uma Páscoa mais vantajosa para os consumidores, com o setor supermercadista projetando uma temporada positiva.