Associação retoma temporada de saraus nas escolas

A Associação Cultural Literatura no Brasil (ACLB) está com inscrições abertas para a temporada de saraus nas escolas. As unidades de ensino da rede pública de Suzano interessadas em receber o Sarau LiteraturaNossa devem ter algum projeto de leitura em andamento e fazer a inscrição até o fim de junho com Francis Gomes pelo whatsapp 95486-0939. A atividade está inserida no pacote de projetos desenvolvido pelo grupo por meio do Ponto de Cultura “Círculo das Letras”, contemplado no edital de Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e vai contemplar ao todo 8 instituições com saraus e 2 festivais do livro.

O sarau nas escolas é mais uma iniciativa do grupo que tem por objetivo promover uma aproximação entre os escritores com o público leitor. O projeto também tem o intuito de estimular o gosto pela leitura nos educandos e proporcionar aos alunos e professores a realização de uma atividade extraclasse que vem ao encontro do que é trabalhado em sala de aula, sobretudo na disciplina de Literatura.

O escritor suzanense e membro-fundador da ACLB, Ademiro Alves, o Sacolinha, explica que para receber o projeto a escola precisa, necessariamente, desenvolver algum projeto de leitura com os alunos que justifique a ida dos autores à unidade escolar. “Pode ser uma biblioteca, uma sala de leitura ou até mesmo um sarau que esteja em andamento ou atividade de contação de história, pois a ideia é que a escola dê continuidade a este trabalho. Portanto, de nada adianta nossa presença se não houver um trabalho efetivo”, explica.

A primeira escola a receber o Sarau LiteraturaNossa será a EE Jacques Yves Costeau, localizada no bairro Miguel Badra Baixo. A unidade em questão sediará a atividade no começo de maio e terá alunos e professores apresentando os seus trabalhos junto aos poetas do sarau.