Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 01 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Associações Comerciais atuam pelo fortalecimento dos corredores empresariais

01 novembro 2025 - 20h00Por Yasmin Torres - de Suzano
Associações Comerciais atuam pelo fortalecimento dos corredores empresariaisAssociações Comerciais atuam pelo fortalecimento dos corredores empresariais - (Foto: Samuel Cabêdo/Arquivo DS)

A Associação Comercial de Suzano (ACE) tem desenvolvido iniciativas voltadas ao fortalecimento da comunidade empresarial do município. 

O objetivo é impulsionar o crescimento do setor, com ações que beneficiem desde micro e pequenos empreendedores até grandes empresários.

De acordo com a entidade, o trabalho é realizado em parceria com a administração municipal, buscando o desenvolvimento de políticas e projetos que atendam aos interesses dos lojistas e comerciantes locais. Entre as prioridades estão o estudo e a implantação de medidas que contribuam para a melhoria dos corredores comerciais, áreas de grande movimentação econômica nas cidades.

Já em Ferraz de Vasconcelos, parte das demandas dos comerciantes está relacionada à segurança e à valorização dos espaços públicos. 

A cidade possui a Lei Cidade Limpa, que estabelece regras para as fachadas das lojas, e a Associação Comercial tem atuado junto à Prefeitura para solicitar maior policiamento, ações em datas comemorativas e reforço na zeladoria dos corredores comerciais.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ouvidoria da GCM é canal oficial para melhoria do serviço prestado à população
Cidades

Ouvidoria da GCM é canal oficial para melhoria do serviço prestado à população

Cultura inicia extensa programação com foco no Mês da Consciência Negra
Cidades

Cultura inicia extensa programação com foco no Mês da Consciência Negra

Suzano participa de workshop internacional de preparação da COP30
Meio Ambiente

Suzano participa de workshop internacional de preparação da COP30

Comjuve participa do lançamento da Frente Parlamentar na Alesp
Cidades

Comjuve participa do lançamento da Frente Parlamentar na Alesp

Parceria garante curso de narração de histórias em Suzano
Curso

Parceria garante curso de narração de histórias em Suzano

Deputada Solange Freitas destina R$ 200 mil em emendas para Saúde de Suzano
Saúde

Deputada Solange Freitas destina R$ 200 mil em emendas para Saúde de Suzano