Associações Comerciais atuam pelo fortalecimento dos corredores empresariais

A Associação Comercial de Suzano (ACE) tem desenvolvido iniciativas voltadas ao fortalecimento da comunidade empresarial do município.

O objetivo é impulsionar o crescimento do setor, com ações que beneficiem desde micro e pequenos empreendedores até grandes empresários.

De acordo com a entidade, o trabalho é realizado em parceria com a administração municipal, buscando o desenvolvimento de políticas e projetos que atendam aos interesses dos lojistas e comerciantes locais. Entre as prioridades estão o estudo e a implantação de medidas que contribuam para a melhoria dos corredores comerciais, áreas de grande movimentação econômica nas cidades.

Já em Ferraz de Vasconcelos, parte das demandas dos comerciantes está relacionada à segurança e à valorização dos espaços públicos.

A cidade possui a Lei Cidade Limpa, que estabelece regras para as fachadas das lojas, e a Associação Comercial tem atuado junto à Prefeitura para solicitar maior policiamento, ações em datas comemorativas e reforço na zeladoria dos corredores comerciais.

