Jornal Diário de Suzano - 27/02/2026
Cidades

Atendimento ao cidadão é pauta de encontro entre Controladoria e Legislativo

Controlador geral do município, César Braga, recebeu o vereador João Sabugo em seu gabinete para destacar trabalho na pasta e o fluxo de serviços voltados à população

27 fevereiro 2026 - 16h02Por De Suzano
Controlador geral do município, César Braga, recebeu o vereador João SabugoControlador geral do município, César Braga, recebeu o vereador João Sabugo - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O controlador geral do município, Ceśar Braga, e o vereador João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo, se reuniram nesta quarta-feira (25/02) para dialogar sobre o atendimento ao cidadão que é prestado pela gestão pública, a partir do fluxo de demandas que são acolhidas por meio da Ouvidoria Municipal (0800-774-2007).

Durante o encontro, realizado na sede da Controladoria Geral do Município de Suzano (rua Baruel, 126 - Centro), o titular da pasta destacou que, somente em 2025, a pasta foi responsável pelo registro de 6 mil protocolos de atendimentos, que incluíram solicitação de serviço, elogios, reclamações, denúncias, sugestões, acompanhamentos e resposta às manifestações registradas.

Conforme foi demonstrado, esse trabalho contribui com a resolução das situações que são encaminhadas para o setor, já que prontamente o órgão comunica formalmente a secretaria responsável, para que as providências sejam tomadas e a população possa ser atendida no tempo oportuno, realizando o monitoramento sobre as tarefas que passam a ser conduzidas pela prefeitura.

Neste diálogo, ainda houve esclarecimentos quanto ao apoio à melhoria da gestão, com foco na transparência e prevenção de irregularidades, com o trabalho realizado pela Corregedoria, especificamente sobre a condução de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) e sindicâncias, visando apurar eventuais infrações cometidas por servidores públicos. Ao vereador, foi reforçado que o andamento desses procedimentos respeitam os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

César Braga destacou a importância da parceria com o Legislativo municipal para maior alcance dos serviços públicos prestados aos cidadãos. "É fundamental que a relação entre a Controladoria e a Câmara Municipal seja sempre harmônica. Por isso, agradecemos a visita do vereador e nos colocamos à disposição para, juntos, construirmos procedimentos que garantam o pronto atendimento às demandas dos nossos munícipes”, ressaltou o controlador geral do município.

 

