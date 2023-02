Atendimento do Samu de Suzano ganha apoio de acadêmicos de Medicina

O secretário de Saúde, Pedro Ishi, recebeu nesta segunda-feira (06/02) os alunos de Medicina da Universidade Nove de Julho (Uninove) de Guarulhos, na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), localizado na avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una, no bairro Vila Amorim, para dar início ao Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2022 entre a Prefeitura de Suzano e a instituição de ensino superior.

A iniciativa, inédita no município, permitirá aos estudantes do 5º ano um estágio (internato) no Samu. Serão organizadas até junho turmas de seis pessoas, que acompanharão durante duas semanas e meia o processo de regulação do serviço.

Além do chefe da pasta, estiveram presentes na recepção a diretora da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Cintia Steffens Watanabe; o coordenador da RUE, Matheus Miyake Pompeo; a gestora do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Joyce Moreira; a coordenadora do Samu, Giselda Rodrigues; e o coordenador médico do Samu, Helder Takeo.

A Secretaria de Saúde garantirá aos alunos o acompanhamento técnico nas tarefas rotineiras do Samu. Um grupo de instrutores (preceptores), formado por médicos e enfermeiros do setor, orientarão os estudantes sobre as atividades relacionadas ao processo de regulação e o objetivo é desenvolver a capacidade de tomada de decisão no momento do recebimento das chamadas.

Será apresentado aos estudantes como é feita a avaliação clínica para cada demanda, refinando o conhecimento sobre o que deve ser definido para cada atendimento, como por exemplo, a quantidade e a especialidade dos profissionais que devem ser deslocados para os serviços.

A coordenadora em Educação Permanente de Saúde e Política de Integração Ensino-Serviço da Prefeitura de Suzano, Sandra Cardoso, afirmou que a parceria promoverá benefícios tanto para os estudantes, quanto para os profissionais de saúde que atuam no setor. “São duas vias que explicam a importância da iniciativa: uma é mostrar a função do Sistema Único de Saúde (SUS) e contribuir com a formação dos futuros profissionais, desenvolvendo neles o interesse e o compromisso social para atuar na região. A outra é a maneira como a universidade pode colaborar com a atualização dos conhecimentos dos profissionais de saúde que já atuam no SUS.

A universidade agrega dados que podem contribuir para aumentar a qualidade dos serviços e melhorar o atendimento”, avaliou a coordenadora.

Para o secretário Pedro Ishi, é fundamental intensificar a conexão dos graduandos em Medicina com as diretrizes do SUS. “A proposta segue na direção do fortalecimento da renovação das práticas cotidianas, da construção compartilhada de novos saberes e da formação de profissionais para as políticas públicas de saúde. Serão promovidas discussões dos casos clínicos com os médicos e enfermeiros, o que contribuirá para a consolidação do conhecimento dos estudantes sobre Medicina e sobre a realidade do SUS. Nosso trabalho de educação permanente agrega experiência e valores a quem participa”, pontuou o chefe da pasta. Após o Samu, o grupo de estudantes ainda irá participar da rotina da Atenção Básica e do Pronto-Socorro Municipal.