Atendimento Educacional Especializado chega a mil alunos acolhidos

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) da Secretaria Municipal de Educação chegou pela primeira vez à marca de mil crianças atendidas nas escolas municipais durante todo o ano passado. Mais do que isso, o número de acolhidos, que totalizaram 1.016, quase dobrou em comparação com o ano anterior, quando 591 alunos da rede necessitavam do serviço. A maior parte dos estudantes acompanhados (698) possui Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O aumento na quantidade de atendidos é consequência de uma evolução na estrutura do programa, que no ano passado atingiu o maior número de salas que possuem recursos (42), de professores (36), de agentes de apoio à inclusão (243) e de supervisores (2) desde 2011.

O atendimento também realizou, em 2023, oito encontros com as famílias de crianças com síndrome de Down; 16 sobre seletividade alimentar; 16 sobre desfralde; dez para tratar educação especial; 12 para Língua Brasileira de Sinais (Libras) para o público em geral; um para abordar transtornos do desenvolvimento; três para desenvolvimento infantil com coordenadores de creches; e três com professores do AEE para tratar sobre deficiência física e implicações motoras em crianças com autismo.

O secretário Leandro Bassini avaliou os números alcançados e reforçou a importância do trabalho de inclusão realizado nas escolas. “São dados extremamente positivos porque mostram que nossas equipes têm acolhidos mais crianças graças ao respaldo dado pela pasta e à dedicação dos profissionais. Saber que elas estão sendo bem atendidas é gratificante e queremos seguir ampliando esta iniciativa”, afirmou.

O serviço

O AEE é oferecido de forma complementar aos estudantes com o objetivo de romper as barreiras que dificultam ou impedem que a educação inclusiva ocorra nas escolas e facilite a convivência com os colegas. Podem ter acesso ao serviço alunos com deficiências físicas, visuais, auditivas e intelectuais, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados em classes regulares do município.

A iniciativa integra o Setor de Educação Especial da cidade e, além de promover suporte aos alunos, também oferece formação aos professores da rede municipal, rodas de conversas nas unidades escolares, encontro de pais ou responsáveis, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) com temas pertinentes às solicitações das escolas, entre outros. Já no ato da inscrição do aluno, a escola informa o professor responsável sobre a necessidade do atendimento.

Suzano conta com 39 polos para a realização do AEE, possibilitando o atendimento de 102 escolas espalhadas nos quatro cantos do município. O serviço conta com salas de recursos multifuncionais e atende os alunos no contraturno da própria escola e das unidades de abrangência. Nelas são desenvolvidas atividades que auxiliam no aprendizado do aluno. As ações estão previstas no projeto político pedagógico da escola.