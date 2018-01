Atendimento em transporte de pacientes sobe 131% em um ano

A média de atendimento em transporte médico de munícipes de Suzano teve um aumento de 131% em 2017 na comparação com o ano anterior. A constatação é da Diretoria de Transporte Sanitário, subordinada à Secretaria Municipal de Saúde. Enquanto 7.309 pessoas foram atendidas em 2016, um ano depois essa quantidade subiu para 16.928.

O levantamento levou em conta o número de atendimentos para pacientes imobilizados em leitos ou que fazem tratamento de fisioterapia, ortopedia, hemodiálise, quimioterapia ou radioterapia, bem como para seus acompanhantes. O transporte, para 48 hospitais e clínicas na capital paulista e na Região Metropolitana de São Paulo, é realizado pela administração municipal.

Nos dados comparativos, a média mensal de atendimentos de pacientes acamados saltou de 549 em 2016 para 1.646 em 2017. Outro ponto foi o número de pacientes que realizam hemodiálise, que aumentou de 5.889 para 11.720 em um ano, e de pessoas em tratamento contra câncer, que subiu de 506 para 2.276.

Para a Secretaria de Saúde de Suzano, o crescimento tem como principal causa o remanejamento das equipes de trabalho, que permitiram um serviço mais eficiente às demandas no setor, onde foram priorizados os atendimentos para quimioterapia e hemodiálise.

A pasta contou com 25 motoristas, 17 veículos de passeio e duas ambulâncias para traslado de pacientes acamados durante o ano de 2017, o mesmo número de veículos e funcionários disponíveis em 2016. Segundo o diretor responsável, Mizael Rotta, a recente aquisição de mais três ambulâncias poderá auxiliar na expansão do atendimento para a população.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o aumento no atendimento a pacientes de Suzano é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população. "A expansão do serviço é mais uma frente que o município aborda para o aprimoramento da nossa saúde pública. Encaminhamos com humanidade, com eficiência e com respeito ao dinheiro do nosso contribuinte, para que todas as pessoas possam ter oportunidade de conseguir uma boa recuperação", afirmou o chefe do Executivo.