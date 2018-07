Atendimento em unidade de saúde é suspenso após invasão e incêndio

A Unidade de Saúde da Família (USF) Eduardo Nakamura, no Miguel Badra, teve parte de sua estrutura incendiada após invasão e furto praticados durante a madrugada de terça-feira (3). Em razão do ocorrido, o atendimento foi suspenso pela Prefeitura de Suzano e deve ser retomado apenas na próxima semana, até que todos os procedimentos necessários para os reparos sejam realizados. Atualmente, cerca de 20 mil pessoas do bairro dependem dos serviços prestados no local.

O incidente foi constatado pelos primeiros funcionários que chegavam à unidade para mais um dia de trabalho, por volta das 6h50. Eles notaram chamas em uma das alas do imóvel, onde a grade da janela havia sido arrombada e o vidro estilhaçado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e minutos depois já estava no local para controlar o fogo. O caso foi apresentado no 2º Distrito Policial, da Cidade Boa Vista, para registro de boletim de ocorrência, e a Polícia Científica foi até o local para realizar a perícia, que auxiliará nas investigações.

O incêndio ocorreu na sala de administração, o alvo dos invasores, e destruiu vários itens: mobiliário, quatro computadores e documentos de funcionários e pacientes, como declaração de atestados, guias de encaminhamento e receituários. As chamas também atingiram parcialmente o forro da sala da gerência, do sanitário, de um dos consultórios e do corredor e comprometeram toda a parte elétrica naquele ponto do imóvel. A estrutura do telhado, aparentemente não sofreu grandes avarias, mas as telhas, a princípio, deverão ser trocadas em alguns trechos. Além disso, a direção da unidade notou a falta de uma impressora multifuncional, que teria sido levada na ação.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil e pela Guarda Civil Municipal (GCM) para a identificação dos suspeitos e para esclarecer a origem do incêndio, se foi intencional ou se é resultado de um curto circuito ocasionado no momento em que equipamentos eletrônicos eram retirados pelos invasores. Já a equipe de manutenção está fazendo o levantamento da situação, principalmente sobre a proporção dos danos na estrutura, para iniciar os reparos. O trecho atingido pelo incêndio será isolado e o atendimento ao público deve ser retomado na próxima terça-feira (10).