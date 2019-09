Atendimento na Carreta da Mamografia sofre alterações

A Secretaria de Saúde de Suzano informou que, em razão de problemas técnicos no mamógrafo, não há atendimento ao público na Carreta da Mamografia – Mulheres de Peito desde segunda-feira (09/09).A expectativa é de que representantes da Engenharia Clínica da Secretaria de Estado da Saúde, responsável pelo veículo, concluam os reparos hoje.

De acordo com a pasta, as 50 pacientes que conseguiram senha na segunda-feira foram remanejadas para sexta (13/09).

Além disso, para que o município não fique em prejuízo, no próximo sábado (14/09), haverá um complemento com a entrega de mais 50 senhas para realização de exames de mamografia no mesmo dia.