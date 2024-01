Atendimento na farmácia do CSII cresce quase 44% após ampliação de horário

O setor de Farmácia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins - CSII registrou um aumento de 43,9% no número de atendimentos de janeiro a outubro de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, passando de 44.901 para 64.638. Boa parte dessa elevação é resultado da ampliação do horário de funcionamento do espaço, que agora realiza o serviço entre 7 e 19 horas, de segunda-feira a sábado. Antes, os usuários eram recebidos das 8 às 17 horas.

A alteração do horário foi pensado para recepcionar os moradores que não dispunham de tempo hábil para chegar ao CSII, seja em razão dos estudos ou trabalho, o que culminou no aumento do atendimento. Entretanto, outro fator que contribui para essa elevação é a própria localização do espaço, instalado na na avenida Paulo Portela, 205, na região central de Suzano, por onde passam diversas linhas de transporte público municipal.

“Estrategicamente, o CSII é uma UBS importante para nossa cidade. É uma unidade de saúde fundamental para nosso sistema de atendimento por ser bem localizada e que conta com atendimento em diversas especialidades. Assim ocorre também com a farmácia, que fornece medicamentos de suma importância para quem está em nossa rede. O crescimento no número de atendimentos só reforça isso”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi.

A farmácia conta com itens da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), incluindo os controlados. A exceção está em alguns remédios do Componente Estratégico, que são fornecidos exclusivamente no Serviço de Atendimento Especializado do Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE-CTA), e outros fornecidos somente no Ambulatório de Especialidades Médicas Doutor Joracy Cruz.

“Temos dezenas de pessoas que fazem tratamentos com remédios que saem da farmácia do CSII e é gratificante ver que os pacientes são bem atendidos no serviço público de saúde. Seguimos investindo para uma rede cada vez mais completa, que atenda por completo as demandas dos cidadãos suzanenses”, finalizou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.