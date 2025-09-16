Atendimento on-line é opção para carteira da pessoa com TEA

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social lançou nesta segunda-feira (15/09) a versão on-line do serviço de emissão da Carteirinha de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). Criado em 2022, o programa já contemplou 922 munícipes até agosto deste ano.

Com a novidade, o documento agora pode ser solicitado de duas formas: presencialmente, no Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, no centro da cidade, ou de forma on-line por meio do link bit.ly/CarteiraCIPTEA.

Em ambas as solicitações, o munícipe deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência, foto 3x4 e laudo médico. Vale ressaltar que no pedido feito de forma virtual, também é necessário ler e assinar o termo de compromisso disponível na plataforma. Após a solicitação, um processo de requerimento é aberto e, em cerca de dez dias, o documento é emitido. A carteirinha é gratuita e possui validade de cinco anos.

A retirada deve ser feita presencialmente na Secretaria Municipal de Assistência, localizada no interior do Centrus, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2071.

A iniciativa foi criada pela lei municipal nº 5.352/2022, de autoria do vereador e presidente da Câmara Artur Takayama, e sancionada pelo então prefeito Rodrigo Ashiuchi. O serviço busca facilitar a identificação da pessoa com TEA, garantindo dignidade, acesso e prioridade nos atendimentos destinados às pessoas com deficiência. “Garantir a segurança e os devidos direitos da pessoa com TEA é assegurar respeito e dignidade”, destacou o secretário da pasta, Geraldo Garippo.

O chefe da pasta ainda ressaltou que o objetivo do documento também é de facilitar o dia a dia das famílias. “Mais do que um documento, a carteirinha representa acolhimento e respeito. Sabemos das dificuldades que muitas famílias enfrentam diariamente e, por isso, trabalhamos para tornar esse processo mais simples e acessível. Nosso objetivo é facilitar a vida dessas pessoas e garantir que cada munícipe seja reconhecido e tratado com a dignidade que merece”, acrescentou.

O prefeito Pedro Ishi destacou a importância da ação para o município. “Auxiliar, valorizar e proteger os munícipes que mais precisam de nós é gratificante. Ver a proporção que a carteirinha alcançou, beneficiando quase mil pessoas, é motivo de orgulho. Espero que, com essa novidade, ainda mais munícipes possam usufruir de um direito tão fundamental e importante para eles”, encerrou.