Jornal Diário de Suzano - 24/08/2025
Cidades

Atendimentos dos Conselhos Tutelares de Suzano caem 4,37%

Dados são da Secretaria de Assistência Social e comparam o mesmo período de 2024

24 agosto 2025 - 11h00Por Yasmin Torres - de Suzano
Atendimentos dos Conselhos Tutelares de Suzano caem 4,37% Atendimentos dos Conselhos Tutelares de Suzano caem 4,37% - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)
Os atendimentos realizados pelos Conselhos Tutelares de Suzano tiveram uma queda de 4,37% no primeiro semestre de 2025. Entre janeiro e junho, foram registrados 4.621 atendimentos, contra 4.831 no mesmo período do ano passado, segundo a Secretaria de Assistência Social.
 
Entre as ocorrências mais frequentes estão casos de agressão física e psicológica, negligência familiar, abandono, indisciplina, evasão escolar, desestrutura material, moral ou familiar, pais ou responsáveis dependentes químicos, além de encaminhamentos à autoridade judiciária. Também entram na lista situações de conflito familiar, risco e vulnerabilidade, transferência escolar, solicitação de vaga em creche, faltas escolares em excesso e requisições para assinatura de matrículas.
 
De acordo com a secretaria, o atendimento pode ser feito presencialmente, mediante apresentação de documentos pessoais. Denúncias sobre suspeita ou violação de direitos de crianças e adolescentes também podem ser registradas pelos canais oficiais, como o Disque 100.
 
O órgão é permanente e autônomo, responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ele atua em situações de ameaça ou violação de direitos, realizando atendimentos, orientações, encaminhamentos e monitoramento dos casos.
 
Suzano conta com duas unidades do Conselho Tutelar, a primeira localizada na rua Barão do Rio Branco, 249, na Vila Costa. Os telefones desta unidade são (11) 4748-5940 e (11) 4743-3313. Já o Conselho Tutelar 2 está localizado na rua Jaime Leme, 33, no bairro Cidade Boa Vista. Os telefones são (11) 4748-8188 e (11) 96394-7095.

