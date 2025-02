Atendimentos na Saúde chegam a 2,5 milhões

A Secretaria de Saúde de Suzano apresentou, durante audiência pública realizada nesta quinta-feira (28/02) na Câmara, o balanço referente ao terceiro quadrimestre de 2024. Os dados divulgados mostram avanços na oferta e na produção de serviços públicos na rede assistencial, com aumento significativo nos acolhimentos em diversas especialidades.

Durante o período avaliado, a produção global de serviços de saúde alcançou a marca de 2.554.828 atendimentos, consolidando um crescimento contínuo nos últimos anos. Em comparação com o terceiro quadrimestre de 2023, que registrou 2.323.844 acolhimentos, houve um aumento de aproximadamente 10% na demanda.

A Atenção Básica, pilar fundamental da estratégia de prevenção e promoção de saúde, respondeu por 30,2% da produção total no período, com 771.684 procedimentos realizados. Entre as principais ações, destacam-se atendimentos individualizados (149.483), visitas domiciliares (174.019) e vacinação, que imunizou 25.169 pessoas.

Os atendimentos especializados também tiveram destaque, representando 25,9% da produção total, com 660.780 procedimentos. Os exames diagnósticos foram os mais demandados, somando 580.702 realizações, seguidos por procedimentos clínicos (74.190) e cirúrgicos (501).

A Rede de Urgência e Emergência (RUE) respondeu por 22,5%, alcançando um total de 574.406 procedimentos. O volume de consultas e exames hospitalares teve 547.958 atendimentos, representando 21,4% da produção do período.

Entre os principais procedimentos hospitalares, os clínicos foram os mais recorrentes, com 346.926 registros, seguidos pelos diagnósticos (120.913) e cirúrgicos (1.460).

Outro ponto relevante foi o trabalho da Vigilância em Saúde, que intensificou suas ações de prevenção, incluindo 1.597 visitas para avaliação da densidade larvária do mosquito Aedes aegypti e 394 bloqueios vetoriais em áreas com casos suspeitos de dengue.

Ao longo de todo o ano de 2024, a produção global da pasta foi de 8.208.020 atendimentos, dobrando os números de 2016, quando foram registrados 4.092.049.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou a importância dos avanços apresentados no relatório: “Os dados demonstram o comprometimento da administração municipal em ampliar o acesso à saúde e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. Seguimos empenhados em fortalecer a rede de atenção e garantir um atendimento cada vez mais eficiente”.