Atendimentos no Poupatempo de Suzano retornam nesta quarta-feira

O Poupatempo de Suzano retorna com o atendimento ao público nesta quarta-feira (26). Serão retomados serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como primeira habilitação e expedição de RG, mediante agendamento de data e horário, pelo portal ou no app.

A reabertura gradual das unidades em todo o Estado começou em 19 de agosto e segue as diretrizes do Plano São Paulo. Os primeiros oito postos do programa a retomarem as atividades presenciais foram Sé e Itaquera (Capital), Mogi das Cruzes, Mauá e São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), Santos e Guarujá (Baixada Santista), e Bauru (Interior). Nesta quarta-feira (26), outras 12 unidades reabrem: Santo Amaro, Lapa, Cidade Ademar, Guarulhos, Suzano, Caraguatatuba, Campinas Shopping, Sorocaba, Araraquara, São Carlos, São Vicente e Praia Grande.

Como medida de prevenção ao novo coronavírus, a reabertura, neste momento, acontece com 30% da capacidade de atendimento de cada unidade e prioriza os atendimentos que não podem ser realizados de forma digital.

Segurança

Com o objetivo de minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e colaboradores, estão sendo tomadas medidas de controle de acesso, distanciamento social e protocolos sanitários. O acesso às unidades é permitido para quem tem horário agendado e a presença de acompanhantes é autorizada somente em casos de crianças, idosos ou pessoas com deficiência.

O uso de máscaras de proteção é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel para acessar o ambiente. A manutenção do distanciamento entre as pessoas foi reforçada com sinalização nos bancos de espera, marcações no chão e orientação.

Todas as informações, endereços e horários de funcionamento dos postos podem ser consultadas no site www.poupatempo.sp.gov.br.