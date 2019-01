Atendimentos para desbloqueio de seguro-desemprego chegam 600 por mês

Em média, 600 atendimentos para o desbloqueio do seguro-desemprego são realizados na agência do Ministério do Trabalho, em Suzano.

Isso significa que, em 12 meses, a demanda chega a 7,2 mil serviços realizados. Para a chefe da agência, Kassia Inomata, a principal demanda é decorrente ao fato do município suzanense ser o único a oferecer este tipo de atendimento.

“Depois que foi implantado, a gente viu os atendimentos crescerem. Antigamente, o beneficiário tinha que ir em cidades longe, por exemplo, na Capital. Agora, atendemos não somente a população suzanense, mas também Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, enfim, a região toda”, afirmou.

Serviço ampliado

O serviço foi implantado há um ano. E boa parte dos atendimentos de desbloqueio do seguro-desemprego é referente a problemas com homônimos (nomes iguais) ou divergência de informações.

A agência suzanense realiza também outros tipos de atendimentos, como, por exemplo: orientações trabalhistas, abono salarial, emissão de carteira de trabalho, exceto para estrangeiros, seguro-desemprego e fiscalizações -- a maioria em caso de denúncia.

Adequações

Além do pioneirismo na região, a agência de Suzano é a primeira a se readequar e realizar intervenções para melhorar e humanizar o atendimento à população portadora de algum tipo de deficiência física.

Rampa para cadeirante

No local, foi construído uma rampa para cadeirantes, com corrimão, além da reforma dos banheiros para o uso de deficientes.

Kassia reforça a importância em dar um passo à frente, quando o assunto é acessibilidade. “É darmos exemplo, pois, podemos humanizar o atendimento. Agora, conseguimos atender melhor”, disse ela, que comentou que as obras para readequação duraram cerca de 20 dias.