Atividades ao público feminino marcam mês de março no Alto Tietê

Suzano terá programação especial em homenagem ao mês dedicado às mulheres.

Atividades envolvem exposições, rodas de conversa, peças teatrais, apresentações musicais e exibição de filmes em vários equipamentos municipais. A entrada é livre para todo o público.

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 - Centro) abrigará duas exposições. Uma delas, “Somos todas guerreiras”, ocorrerá entre 13 e 17 de março (segunda a sexta-feira), das 9 às 19 horas, e trará ensaios fotográficos de mulheres que venceram o câncer de mama. A segunda é a mostra “A dor e a delícia de ser o que é”, de 8 a 31 de março, também das 9 às 19 horas. Essa atração, de curadoria da fotógrafa Kelly Ramos, terá a participação de 11 artistas mulheres, que apresentaram 71 obras de artes visuais.

Ainda neste espaço ocorrerá o “Projeto Ocupa Biblioteca”, nos dias 7, 14, 21 e 28 (quartas-feiras), das 19 às 21 horas. Os quatro encontros serão mediados pela escritora convidada Mericle Cássia. A obra “Niketche - Uma história de poligamia”, da escritora moçambicana Paulina Chiziane, será discutida e interpretada pelo grupo.

No Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro) serão realizadas peças teatrais. No dia 21 (terça-feira), às 20 horas, haverá o espetáculo “Pedaços de Memórias”, uma adaptação livre da peça teatral brasileira “Valsa nº 6”, escrita por Nelson Rodrigues em 1951. Em 22 de março (quarta-feira), às 14 horas, ocorrerá a exibição de “Professora”, da Cia. Lúdica, que aborda temas relacionados ao desejo de realização profissional e à liberdade de viver. No dia 24 (sexta-feira), às 20 horas, é a vez do espetáculo “Maria”, da Troupe Parabolandos, com um elenco integrado por mulheres.

Na Praça João Pessoa, será realizado em 25 de março (sábado), às 16 horas, o espetáculo “b’OLHA”.

No Parque Municipal Max Feffer haverá atrações musicais entre 13 e 17 horas, aos domingos.

No Cineteatro Wilma Bentivegna, situado no Paço Municipal (rua Baruel, 501 - Centro), serão apresentados filmes que têm o protagonismo feminino como enredo. As exibições acontecem às quartas-feiras do mês de março, às 14 horas e às 19 horas.

Ainda ocorrerá no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (rua Campos Salles, 547 - Centro) o Festival Cultura & Jazz, no dia 11 (sábado), entre 19 e 21 horas, com a atração “Forró das Minas”.

A Secretaria de Saúde de Suzano prepara mutirão para realização de exames papanicolau como parte da campanha “Março Lilás”, em referência ao Dia Internacional da Mulher, na próxima quarta-feira (08). Com ações de orientação e conscientização em todas as 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs).

A primeira-dama e idealizadora da campanha “Março Lilás”, Larissa Ashiuchi, pontua que a administração municipal mantém um esforço constante para garantir o acesso dos suzanenses ao serviço. “Durante este mês, ressaltamos a importância da força feminina e do cuidado por meio de uma série de ações em vários setores”, comentou.

Mogi das Cruzes elaborou uma programação voltada para o público feminino com atividade na área de esporte, mobilidade urbana, educação, desenvolvimento econômico, assistência social e fundo social.

No dia 8 de março, às 14h, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana promove a palestra "A Mulher como Ciclista Urbana", que será ministrada por Claudia Franco, fundadora da Escola de Pilotagem de Bicicleta CicloFemini. Será no Auditório do Prédio-Sede da Prefeitura e é aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia. Na área da cultura a exposição "Somos Todas Guerreiras" está disponível até o dia 8 de março, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

O Fundo Social irá promover, nos dias 27 e 28, o brechó social em prol da campanha Tia Chica e Passarela Alternativa. No dia 31 terá um evento de encerramento da programação especial

Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, preparou uma programação especial para o mês da mulher. Nos dias 15, 16 e 23 o atendimento móvel estará disponível das 10 às 14 horas , no primeiro dia será no Instituto Itaquá, depois na UPA e por último em frente à Escola Municipal Professor Aurelino Leal, o serviço será das 10h às 14h.

A secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa complementa que a mulher desempenha um papel fundamental na sociedade.

Ferraz de Vasconcelos promoverá ao longo desta semana uma programação especial do Dia Internacional da Mulher.

No dia 8, a programação começa às 8h30 com um aulão de ritmos com o professor Hemilson Dias, no Beco Cultural, embaixo do viaduto Ayrton Senna. Logo em seguida, às 9 horas, a Secretaria de Meio Ambiente realizará o plantio de mudas de árvores na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Santo Antônio.

A prefeita Priscila Gambale pontua a importância da valorização da data no município. “Estamos falando de uma maior população feminina em Ferraz, isso significa que devemos valorizar nossas mulheres e continuar lutando por mais políticas públicas e o fortalecimento de igualdades”, afirma.

Poá, por meio das Secretarias da Mulher e de Turismo, realiza nesta quarta-feira (8/03), um evento em alusão ao “Dia Internacional da Mulher” na Praça da Bíblia, a partir das 8 horas.

O mês de março será marcado por uma série de ações e atividades voltadas ao público feminino no Alto Tietê. As prefeituras vão promover uma programação especial que faz alusão ao Dia Internacional da Mulher (8). Serão diversas ações, com o objetivo de levar mais informação, saúde e bem-estar, além de promover a cultura local.