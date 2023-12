Atividades culturais marcam entrega do Parque do Mirante neste sábado

Os suzanenses tem um encontro marcado para este sábado (02/12), a partir das 9 horas, que oficializará a inauguração do Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, localizado na avenida Katsutoshi Naito, 957, no bairro Sesc. Uma vasta programação cultural foi organizada pela Prefeitura de Suzano para receber os munícipes que estarão no local para celebrar a revitalização deste espaço. As atividades se iniciam com a apresentação circense “Cumbuca da Judite” e o palco principal recebe, às 10 horas, a Banda Sinfônica Lira Suzanense, sob a regência do Maestro Binho. Para 10h30 está agendado o ato oficial com a presença de autoridades.

Após a solenidade, a programação tem sequência com o Balé da Cidade de Suzano, a partir das 12h30, e segue pela tarde, às 13 horas, com a Banda Conexão 80, que fará um tributo ao Capital Inicial no caminhão do Serviço Social da Indústria (Sesi). No palco principal, o agito fica por conta de Bianca Cirillo, às 14 horas; Jhoni Lua e Cláudia Oliveira, às 15 horas; MV Trio, às 16 horas; Boteco do Triozinho, às 17 horas; e a Galera Flashback Suzano, às 17h40. A Associação Cultural Literatura no Brasil Sarau promoverá durante todo o dia o “Barraco Literário”, com distribuição gratuita e venda de livros dos autores da zona norte de Suzano.

Entre as atrações do sábado, está o lançamento do livro “Do cinza do cimento ao colorido da via” (Editora Autografia, 2022), escrito por Ana Maria Gonçalves da Silva Melo, que faz alusão à trajetória da professora Bianca, que dá nome ao Parque do Mirante, uma reverência ao seu envolvimento na causa ambiental da cidade, especialmente no que diz respeito à conservação deste espaço. Bianca atuou por 18 anos como professora, foi palestrante, contadora de histórias, ativista social e ambiental, além de ter atuado como empresária. Ela construiu uma extensa trajetória de trabalho, principalmente na Educação Ambiental, estudando e catalogando espécies de fauna e flora, assim como nascentes presentes em Suzano.

A visita ao Parque do Mirante será coroada com a apreciação da revitalizada Pirâmide do Sesc, que ganhou pintura em graffiti nas suas laterais, produzida pelos artistas urbanos suzanenses Niko Takaki e Ítalo Raphael e executadas com auxílio de Caio Yamazaki e Neli Souza, passando a se chamar “Pirâmide Ari Serafim Barbosa”, o “Ari do Posto”, por seu legado de comprometimento e luta pelo desenvolvimento da cidade e dignidade dos munícipes. Ainda será lançado na cerimônia o “Palco Cultural Marcos Vinicius Cunha”, que presta homenagem ao conhecido “Rizada”, por sua carreira como produtor artístico, trazendo grandes nomes da comédia brasileira para o município.

Outro grande atrativo para os suzanenses é a apresentação do novo observatório, que foi instalado na extremidade do terreno. O local proporciona uma vista panorâmica de Suzano, especialmente para a unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de metros quadrados (m²), localizada logo abaixo deste local, que está ligada ao projeto de valorização da área.

Todos os serviços garantiram a revitalização de um espaço de 16 mil metros quadrados (m²), onde foram promovidos trabalhos de pavimentação em 6 mil metros quadrados (m²) e implementada uma área verde de 3 mil metros quadrados (m²). As intervenções ficaram sob a responsabilidade da construtora Renov Pavimentação e Construções Ltda. por meio de um investimento de R$ 1,5 milhão. O projeto também incluiu a reforma de alvenaria da pirâmide, instalação de guias e sarjetas no acesso ao pátio, e intervenções estruturais relativas à parte hidráulica.

O vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, ressaltou o significado das obras de revitalização no Parque do Mirante. “Estamos vendo a concretização de mais um grande projeto de nosso município, que dialoga com vários setores, incluindo meio ambiente, cultura, turismo e desenvolvimento econômico. As novas instalações foram feitas em um espaço com localização privilegiada e muita história, já que abrigava a antiga estação de tratamento de água do bairro. O Parque do Mirante será uma grande referência em nossa cidade, pois ali haverá capacidade para receber inúmeros tipos de eventos. Suzano tem muito a ganhar com as opções de lazer e entretenimento que poderão ser oferecidas”, definiu Walmir.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, convida a população para essa grande festa que marca mais uma entrega muito esperada pelos munícipes. “Estamos muito felizes de poder concluir mais um grande projeto em nossa cidade. A inauguração do Parque do Mirante é um marco para Suzano, pelas possibilidades que este espaço proporcionará aos cidadãos. Preparamos um dia repleto de atrações para que todos possam celebrar essa grande conquista. Daqui para frente, as famílias suzanenses passam a ter uma nova opção de entretenimento e a cidade ganha um novo polo para o turismo e para a cultura, que contribuirá com o desenvolvimento de nosso município”, destacou Ashiuchi.