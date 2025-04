Atividades de cultura e lazer reúnem cerca de mil pessoas no Parque Max Feffer

As comemorações em alusão aos 76 anos de emancipação político-administrativa de Suzano reuniram cerca de mil pessoas nesta quarta-feira (02/04) no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, no interior do Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador. Os eventos contaram com apresentações culturais, feira de artesanato, exposição de artes plásticas, praça de alimentação e brinquedos infláveis, proporcionando um dia repleto de lazer e entretenimento para a população. As atividades seguem neste final de semana (05 e 06/04).

A programação teve início às 9 horas e foi encerrada às 18 horas. A primeira atração foi uma aula aberta de ritmos ministrada pela professora Patrícia Moreira, que colocou o público para dançar e aquecer para o restante das atrações. Em seguida, às 10h15, a Cia. Zani encantou o público com uma apresentação circense repleta de humor e acrobacias.

A dança teve destaque especial com apresentações dos grupos e escolas da cidade, incluindo o “Balé da Cidade de Suzano”, “Balleto Studio de Dança”, “Cia. Luana Pinheiro”, “Corpo ao Cubo”, “Escola Arte Dança”, “Escola Livres para Dançar”, Ana Zogaib, Fundação Kolping, alunos do Programa de Formação Artística (Profart) do Centro Cultural Colorado, “Shake se”, “Studio MB” e “The Move Crew”. O público prestigiou coreografias variadas, que iam do balé clássico ao hip-hop, mostrando a diversidade artística local.

À tarde, a música tomou conta do evento com apresentações de Remando a 4, DeLucca, Mid Time e Nathan Ginac, que animaram o público com sucessos variados. Entre os shows, uma playlist diversificada em uma caixa de sim garantiu a trilha sonora do evento.

A iniciativa reforçou o compromisso da administração municipal em promover o acesso à cultura e ao entretenimento, fortalecendo a tradição de valorização dos talentos locais e proporcionando momentos de diversão e integração para os moradores de Suzano. À noite, as atividades deram espaço para o “Suzano Music Festival”, que contou com apresentação do cantor Belo.

O secretário de Cultura, José Luiz Spitti, destacou a importância de valorizar os artistas locais e oferecer atividades para a população. “Celebrar a história de Suzano por meio da cultura é uma forma de fortalecer a identidade e o pertencimento dos nossos moradores. Tivemos uma programação diversificada que agradou públicos de todas as idades e mostrou a riqueza cultural da cidade”, avaliou.