Atividades físicas em dias quentes exigem cuidados com a saúde

As altas temperaturas registradas nos últimos dias têm levantado alertas sobre os riscos da prática de atividades físicas sob forte calor. De acordo com o docente do curso Educação Física do Unipiaget, Prof. Wilian Santana, é possível manter a rotina de exercícios mesmo em dias quentes, desde que cuidados essenciais sejam adotados para preservar a saúde e o bem-estar.

Durante a atividade física, o corpo eleva sua temperatura em razão do esforço muscular e do aumento da circulação sanguínea. Para equilibrar esse processo, o organismo utiliza a transpiração como principal mecanismo de resfriamento. No entanto, em ambientes quentes e úmidos, essa resposta natural pode se tornar menos eficiente, elevando os riscos de superaquecimento.

“Ambientes com altas temperaturas e umidade dificultam a dissipação do calor, tornando o exercício mais desgastante e potencialmente perigoso. Sintomas como tontura, fraqueza, dor de cabeça e náuseas indicam que a temperatura corporal pode estar acima do limite seguro. Nessas situações, o exercício deve ser interrompido imediatamente”, alerta o profissional.

A hidratação é apontada como um dos principais fatores de prevenção. Segundo Wilian Santana, o consumo de líquidos deve ocorrer antes, durante e após o treino. “O ideal é ingerir entre 25 a 45 ml de água por quilo de peso corporal ao longo do dia, sem esperar a sensação de sede para se hidratar”, orienta.

Outro ponto fundamental é o horário da prática esportiva. A recomendação é evitar atividades ao ar livre entre 10h e 16h, período de maior incidência solar e calor intenso. “O mais indicado é treinar no início da manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas são mais amenas”, explica o professor.

Além disso, o uso de roupas adequadas contribui para maior conforto e segurança. Tecidos leves e de cores claras facilitam a ventilação do corpo e a evaporação do suor, auxiliando no controle da temperatura corporal durante o exercício.