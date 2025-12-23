Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 23 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Atividades físicas em dias quentes exigem cuidados com a saúde

Professor do Unipiaget orienta sobre hidratação, vestuário adequado e melhores horários para treinar em períodos de calor intenso

23 dezembro 2025 - 11h19Por da Reportagem Local
Atividades físicas em dias quentes exigem cuidados com a saúdeAtividades físicas em dias quentes exigem cuidados com a saúde - (Foto: Divulgação)

As altas temperaturas registradas nos últimos dias têm levantado alertas sobre os riscos da prática de atividades físicas sob forte calor. De acordo com o docente do curso Educação Física do Unipiaget, Prof. Wilian Santana, é possível manter a rotina de exercícios mesmo em dias quentes, desde que cuidados essenciais sejam adotados para preservar a saúde e o bem-estar.

Durante a atividade física, o corpo eleva sua temperatura em razão do esforço muscular e do aumento da circulação sanguínea. Para equilibrar esse processo, o organismo utiliza a transpiração como principal mecanismo de resfriamento. No entanto, em ambientes quentes e úmidos, essa resposta natural pode se tornar menos eficiente, elevando os riscos de superaquecimento.

“Ambientes com altas temperaturas e umidade dificultam a dissipação do calor, tornando o exercício mais desgastante e potencialmente perigoso. Sintomas como tontura, fraqueza, dor de cabeça e náuseas indicam que a temperatura corporal pode estar acima do limite seguro. Nessas situações, o exercício deve ser interrompido imediatamente”, alerta o profissional.

A hidratação é apontada como um dos principais fatores de prevenção. Segundo Wilian Santana, o consumo de líquidos deve ocorrer antes, durante e após o treino. “O ideal é ingerir entre 25 a 45 ml de água por quilo de peso corporal ao longo do dia, sem esperar a sensação de sede para se hidratar”, orienta.

Outro ponto fundamental é o horário da prática esportiva. A recomendação é evitar atividades ao ar livre entre 10h e 16h, período de maior incidência solar e calor intenso. “O mais indicado é treinar no início da manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas são mais amenas”, explica o professor.

Além disso, o uso de roupas adequadas contribui para maior conforto e segurança. Tecidos leves e de cores claras facilitam a ventilação do corpo e a evaporação do suor, auxiliando no controle da temperatura corporal durante o exercício.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dicas para manter a alimentação equilibrada nas festas de fim de ano
Cidades

Dicas para manter a alimentação equilibrada nas festas de fim de ano

Pedro Ishi promete engajamento pela linha Suzano-Rio Grande da Serra
Cidades

Pedro Ishi promete engajamento pela linha Suzano-Rio Grande da Serra

Meio Ambiente realiza último plantio do projeto 'Árvore FamiliAr' do ano
Cidades

Meio Ambiente realiza último plantio do projeto 'Árvore FamiliAr' do ano

Central de Interpretação de Libras realiza 878 atendimentos em 2025
Cidades

Central de Interpretação de Libras realiza 878 atendimentos em 2025

Governador reforça compromisso com Suzano durante entrega do Trecho Norte do Rodoanel
Cidades

Governador reforça compromisso com Suzano durante entrega do Trecho Norte do Rodoanel

Vereador Adilson Horse soma mais de 430 pedidos atendidos e consolida mandato de entrega em Suzano
Cidades

Vereador Adilson Horse soma mais de 430 pedidos atendidos e consolida mandato de entrega em Suzano