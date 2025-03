Atividades preparatórias para Conferência Municipal de Saúde começam nesta sexta

As atividades preparatórias para a Conferência Municipal de Saúde de Suzano começam nesta sexta-feira (21/03) com a pré-conferência da região central, que será realizada entre 13 e 17 horas na Câmara (rua dos Três Poderes, 65 - Jardim Paulista). O evento será aberto ao público e dará oportunidade para participação efetiva dos munícipes nas discussões sobre os avanços e desafios da saúde nos bairros e na cidade. As inscrições poderão ser feitas no dia.

Na próxima semana, os moradores das outras regiões também terão a chance de contribuir com o debate em torno da saúde. Na quarta-feira (26/03), no mesmo horário, acontecerá a pré-conferência da região Boa Vista/Dona Benta no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido, o CEU Gardênia (rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Gardênia Azul). E, na sexta-feira (28/03), será realizada a pré-conferência da região de Palmeiras, também entre 13 e 17 horas, na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva (Rua Manoel Ramos, 14 - Parque Palmeiras).

Esses eventos integram o conjunto de etapas relacionadas à 10ª Conferência Municipal de Saúde, marcada para 5 de abril, entre 8 às 17 horas, na Escola Municipal Antônio Marques Figueira (rua Sara Cooper, 27 - Jardim Santa Helena), sob condução da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde (CMS). Com o tema “Inovação, Sustentabilidade, Integralidade do Acesso no SUS de Suzano e a Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora”, o encontro buscará mapear os principais desafios da cidade na área e propor soluções que fortaleçam o Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurem o direito à saúde para todos.

A conferência terá como objetivo identificar os desafios locais em relação ao acesso, à integralidade e à inovação nos serviços de saúde, alinhando as propostas com as diretrizes do SUS. Além disso, será um espaço de mobilização e diálogo com a sociedade, permitindo a elaboração de propostas que subsidiarão a construção do próximo Plano Municipal de Saúde, que abrangerá o período de 2025 a 2029.

As discussões serão distribuídas em três eixos temáticos principais: Inovação e Tecnologia das Ações e Serviços de Saúde; Sustentabilidade da Ampliação e Integralidade do Acesso; e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano. Durante a conferência, as propostas nos dois primeiros eixos serão debatidas e votadas para compor o Plano Municipal de Saúde. Já no terceiro eixo, que trata da saúde do trabalhador, serão elaboradas diretrizes para a 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (Cestt), cumprindo a etapa municipal, além de incorporar propostas e ou diretrizes no Plano Municipal de Saúde.

O secretário Diego Ferreira enfatizou a importância da participação popular em todo esse processo. “A mobilização de todas as partes envolvidas com o atendimento que é prestado no município faz toda a diferença para os avanços no setor. Buscamos entender os anseios da população para que possamos entender de que forma deverão ser formuladas as políticas públicas. Sabemos que o aprimoramento contínuo da oferta de serviços em saúde contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população”, pontuou o titular da pasta.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou que a primeira reunião será fundamental para a continuidade do evento. “A Saúde deve ser de responsabilidade de todos nós, senão como ente político, que seja como cidadão para apontar quais os caminhos os governos podem seguir para aprimorar a prestação de serviço nesta área tão sensível não só para Suzano, mas para todo o Brasil. Espero que muitos moradores possam comparecer aos debates desta sexta-feira”, definiu o chefe do Poder Executivo municipal.