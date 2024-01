Atividades promovidas pela Cultura em 2023 alcançam 100 mil pessoas em Suzano

A Secretaria de Cultura de Suzano encerrou no ano passado um calendário repleto de aplausos. A pasta realizou, por meio do programa “Cultura que queremos”, 744 atividades artísticas e apoiou outros 459 eventos externos, que alcançaram 105.313 pessoas e envolveram 4.508 artistas. O fomento à produção cultural também esteve relacionado à Lei Paulo Gustavo (195/22), que contemplou 103 projetos, sendo 67 ligados ao setor de multilinguagem, nas modalidades de teatro, circo, música, literatura, artes plásticas e dança, e outros 36 relativos aos trabalhos de cinema e audiovisual. O incentivo proporcionado por esse instrumento garantiu à Suzano R$ 1,24 milhão para produção audiovisual, R$ 284 mil para apoio às salas de cinema, R$ 142 mil para cineclubes, festivais e mostras e R$ 677 mil para as demais áreas culturais.

A pasta ainda contribuiu para a formação cultural no município com a organização de 30 workshops e 11 oficinas, que atenderam a 2,4 mil pessoas, distribuídas em 146 turmas nas áreas de artesanato, balé, circo, coral, desenho, fotografia, iniciação artística, pintura em tela, street dance, teatro e violão. As atividades foram desenvolvidas no Centro Cultural Boa Vista, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no Centro Cultural Palmeiras, no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato, no Centro Cultural Casa Branca e no Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido (CEU) Gardênia. Para marcar a conclusão de cada um desses cursos, foram promovidos eventos de encerramento que mobilizaram 5,4 mil espectadores.