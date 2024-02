Ato de Bolsonaro dia 25 em SP vira encruzilhada para prefeitos; Ashiuchi e Priscila descartam ida

O ato do dia 25 de fevereiro, em São Paulo, do ex-presidente Jair Bolsonaro deixou os prefeitos das cidades da região em uma encruzilhada.

Oito dos dez não responderam sobre se foram convidados e se vão à manifestação na Avenida Paulista.

Apenas os prefeitos Rodrigo Ashiuchi, de Suzano, e Priscila Gambale, de Ferraz, descartaram que vão à manifestação. A prefeita inclusive respondeu que não foi convidada também.

O DS buscou as dez prefeituras e questionou se o prefeito havia recebido o convite, se iria ou não à manifestação, qual a opinião do prefeito sobre esta manifestação e qual a opinião do prefeito sobre as recentes descobertas de um plano de invalidar as eleições.

Na resposta de Ashiuchi, o prefeito confirmou que não irá “devido a compromissos particulares previamente assumidos”.

Sobre a manifestação, o prefeito afirmou que defende todas que sejam feitas de forma pacífica.

“Todas as pessoas têm o direito de defender a democracia e que qualquer manifestação com este propósito, seja qual for o viés político, de esquerda ou de direita, deve ser respeitada, desde que ocorra de forma pacífica”.

Já a Priscila Gambale apenas confirmou que não recebeu o convite e que não irá ao evento, mas não respondeu sobre o que pensa da manifestação.

Os demais prefeitos da região não responderam até o fechamento desta reportagem.

Manifestação

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem convocado aliados e lideranças políticas, como prefeitos, deputados, governadores e até vereadores, para comparecerem à manifestação neste domingo.

A manifestação surge quando Bolsonaro e ex-funcionários de seu governo foram alvos de operação da Polícia Federal na investigação sobre atentado contra a democracia.