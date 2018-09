Ato pró-Bolsonaro acontece neste sábado em Suzano

Os apoiadores do candidato Jair Bolsonaro (PSL) de Suzano realizarão neste sábado (29) um ato em favor da campanha do presidenciável. A concentração será a partir das 14 horas na praça Cidade das Flores. A organização da atividade é do grupo Endireita Suzano (coordenado por Heder Stefano) e Suzano é Bolsonaro (coordenado por Eden Seixas).

O grupo fará uma caminhada que percorrerá as ruas Baruel, General Francisco Glicério até a praça João Pessoa. “Estamos pedindo para quem quiser participar vestir uma camiseta com as cores do Brasil ou alguma do Bolsonaro”, explicou Stefano.

A mobilização para o ato também está acontecendo pelas redes sociais dos organizadores. “Esta eleição é muito importante para o Brasil. O Jair Bolsonaro é o único candidato que tem potencial para tirar o nosso país desta realidade que piora cada dia mais”, comentou Stefano.