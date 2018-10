Ato simbólico contra sujeira das eleições será realizado neste domingo em Suzano

Os suzanenses e a população de todo o País terão neste domingo (7) a importante tarefa de decidir em quem irão escolher para representá-los nos próximos quatro anos. A chegada de mais uma eleição, porém, traz uma velha prática da política brasileira: papéis (santinhos) com o número e o nome de candidatos são jogados à beira de colégios eleitorais, com a pretensão de atrair ou incentivar eleitores a escolherem-nos. Mas, um grupo de jovens da cidade busca reduzir esse impacto e engajar a população ao voto consciente.

A página ‘Um Suzanense’ e o movimento Missão Jovem lançaram evento no facebook ‘Varrendo a Sujeira da Política’, o qual convoca suzanenses a aderirem à varrição, em frente à escola Marques Figueira, no Centro. Também lançam desafio à população para outras aderirem ao movimento

Douglas Pena é um dos idealizadores do movimento. Ele diz que a ideia surgiu de uma conversa com o amigo Mikael Batista. O bate-papo abordou as atitudes de políticos brasileiros, principalmente neste período eleitoral. Segundo ele, as velhas práticas expõem a necessidade de uma renovação emergencial. “A gente estava conversando sobre política. Abordamos a questão dessa sujeira praticada e como nossas residências ficam. Foi aí que decidimos fazer algo”, disse.

A ideia, porém, é embasada em três propósitos: expor a prática velha e ultrapassada dos políticos, limpa a cidade e, por fim, conscientizar as pessoas. Pena conta que varrer em frente à escola tem a premissa de que o eleitor vote não será influenciado a escolher seu candidato, em razão da grande quantidade de papéis jogados na rua.

“Temos a mentalidade de que precisamos participar. Até o momento, 15 pessoas confirmaram que irão participar conosco. Iremos às 10 horas e, assim, buscamos que o pessoal que vai votar ao meio-dia ou depois, não encontrarão aquela sujeira toda”, frisou.

O organizador pede que os suzanenses que desejarem aderirem ao movimento na Marques Figueira leve vassoura e saco de lixo de casa. A varrição em frente ao colégio eleitoral está marcada para ocorrer às 10 horas, no domingo.

Segundo a Prefeitura, as equipes de limpeza e varrição estarão direcionadas para limpeza no período posterior à votação. Ou seja, irão aguardar o término da votação. Além disso, a pasta de Manutenção e Serviços Urbanos reiterou que acredita que o trabalho de limpeza na cidade termine na segunda-feira, sobretudo, caso ocorra algum imprevisto climático, a limpeza será concluída na terça-feira (9).

Região

E essa ideia diferente e positiva saiu das terras suzanense e chegou à Poá. Segundo Pena, a mobilização pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, vem engajando mais pessoas no Alto Tietê. “Tem um pessoal de lá que gostou e, creio eu, que irão fazer. Estão se mobilizando para que possam conscientizar o eleitor da cidade também”, falou Pena.