Ator mirim de Suzano conquista papel na Record e inicia nova fase no Rio de Janeiro

Aos sete anos, Kevin Riccieri deu um passo importante na carreira ao iniciar, no dia 24 de fevereiro, as gravações da série Ben-Hur, da Record. Na produção, ele interpreta o personagem Senmut, consolidando sua trajetória em uma das maiores emissoras do país.

Filho da atriz Kelly Cristine, Kevin cresceu em meio às câmeras. Desde os três meses de idade participa de gravações ao lado da mãe, experiência que o aproximou naturalmente do universo artístico. Agora, porém, enfrenta um novo desafio, com rotina intensa e maior responsabilidade.

Segundo a mãe, o primeiro dia de gravação foi especial para toda a família. “Marcou oficialmente o começo de um sonho que estamos vivendo juntos”, afirmou. Os dias iniciais no set têm sido descritos como intensos e emocionantes. “Tudo é novo: a rotina, os horários, o ambiente. Mas ele (Kevin) tem se adaptado muito bem. Ver ele entrando no set, concentrado e atento às orientações, enche meu coração de orgulho”.

Animado com a oportunidade, Kevin demonstra entusiasmo durante as gravações. A ansiedade natural de algo novo existe, mas ele mantém a tranquilidade nas cenas. “Quando está gravando, fica concentrado. Fora de casa, é o Kevin de sempre, curioso e cheio de energia”, contou a mãe.

Encantado com os bastidores, o ator mirim comenta sobre figurinos, cenário e o trabalho da equipe. A transformação para viver Senmut incluiu raspar o cabelo, mudança que ele aceitou com naturalidade. “Ele aceitou e até gostou, disse que ficou mais fresquinho”, relatou, em tom descontraído.

Para que o projeto se tornasse realidade, a família deixou Suzano, onde morava no Parque Santa Rosa, e se mudou para o Rio de Janeiro, cidade das gravações. A decisão trouxe desafios e saudade, mas também reforçou o sentimento de união. “Estamos vivendo com muita gratidão. É um misto de saudade, coragem e fé. A família toda está muito orgulhosa”, destacou.

Para Kelly Cristine, a oportunidade representa o início de uma trajetória promissora. “É a confirmação de que, quando temos coragem de dar passos de fé, as portas se abrem. Simboliza crescimento, amadurecimento e a realização de um sonho que começou quando ele ainda era muito pequeno, gravando comigo.”