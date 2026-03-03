Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 03 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Ator mirim de Suzano conquista papel na Record e inicia nova fase no Rio de Janeiro

Aos sete anos, Kevin Riccieri iniciou as gravações de Ben-Hur, da Record, marcando o começo de uma nova fase na carreira

03 março 2026 - 15h10Por Danielly Miguel - da Reportagem Local

Aos sete anos, Kevin Riccieri deu um passo importante na carreira ao iniciar, no dia 24 de fevereiro, as gravações da série Ben-Hur, da Record. Na produção, ele interpreta o personagem Senmut, consolidando sua trajetória em uma das maiores emissoras do país.

Filho da atriz Kelly Cristine, Kevin cresceu em meio às câmeras. Desde os três meses de idade participa de gravações ao lado da mãe, experiência que o aproximou naturalmente do universo artístico. Agora, porém, enfrenta um novo desafio, com rotina intensa e maior responsabilidade.

Segundo a mãe, o primeiro dia de gravação foi especial para toda a família. “Marcou oficialmente o começo de um sonho que estamos vivendo juntos”, afirmou. Os dias iniciais no set têm sido descritos como intensos e emocionantes. “Tudo é novo: a rotina, os horários, o ambiente. Mas ele (Kevin) tem se adaptado muito bem. Ver ele entrando no set, concentrado e atento às orientações, enche meu coração de orgulho”.

Animado com a oportunidade, Kevin demonstra entusiasmo durante as gravações. A ansiedade natural de algo novo existe, mas ele mantém a tranquilidade nas cenas. “Quando está gravando, fica concentrado. Fora de casa, é o Kevin de sempre, curioso e cheio de energia”, contou a mãe.

Encantado com os bastidores, o ator mirim comenta sobre figurinos, cenário e o trabalho da equipe. A transformação para viver Senmut incluiu raspar o cabelo, mudança que ele aceitou com naturalidade. “Ele aceitou e até gostou, disse que ficou mais fresquinho”, relatou, em tom descontraído.

Para que o projeto se tornasse realidade, a família deixou Suzano, onde morava no Parque Santa Rosa, e se mudou para o Rio de Janeiro, cidade das gravações. A decisão trouxe desafios e saudade, mas também reforçou o sentimento de união. “Estamos vivendo com muita gratidão. É um misto de saudade, coragem e fé. A família toda está muito orgulhosa”, destacou.

Para Kelly Cristine, a oportunidade representa o início de uma trajetória promissora. “É a confirmação de que, quando temos coragem de dar passos de fé, as portas se abrem. Simboliza crescimento, amadurecimento e a realização de um sonho que começou quando ele ainda era muito pequeno, gravando comigo.”

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vereador Adilson Horse destina R$ 200 mil para fortalecer Smart Suzano
Segurança

Vereador Adilson Horse destina R$ 200 mil para fortalecer Smart Suzano

Fundo Social terá edição de Páscoa da 'Gincana dos Servidores' nesta quinta-feira (05)
Solidariedade

Fundo Social terá edição de Páscoa da 'Gincana dos Servidores' nesta quinta-feira (05)

Mostra 'Lugar de Mulher é no Cinema!' leva produções femininas ao Moriconi
Cidades

Mostra 'Lugar de Mulher é no Cinema!' leva produções femininas ao Moriconi

OAB Itaquá inicia arrecadação de chocolates para a 'Páscoa Solidária'
Cidades

OAB Itaquá inicia arrecadação de chocolates para a 'Páscoa Solidária'

Câmara de Suzano vota dois projetos de lei nesta quarta-feira (4)
Cidades

Câmara de Suzano vota dois projetos de lei nesta quarta-feira (4)

Educação financeira fortalece autonomia de mulheres artesãs no Alto Tietê
Cultura

Educação financeira fortalece autonomia de mulheres artesãs no Alto Tietê