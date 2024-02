Atrações de Carnaval levam mais de 6 mil pessoas ao Parque Max Feffer

O Parque Municipal Max Feffer recebeu 6,1 mil pessoas para curtir de perto as atrações culturais durante o período de Carnaval. As atividades ocorreram no sábado, no domingo (10 e 11/02) e na terça-feira (13/02), contando com blocos, apresentações musicais e artísticas, além de uma ação especial da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano.

A Secretaria Municipal de Cultura estima que o dia de maior movimento tenha sido a terça-feira, quando 2,2 mil pessoas acompanharam a apresentação do Bloco Praieira e da Banda Swingueira. No sábado, cerca de 1,8 mil foliões prestigiaram a DJ Anna Kishi, o Bloco D'elas e as músicas do CarnaSuz. Já no domingo, um público estimado de 2,1 mil frequentadores celebrou os festejos de Carnaval novamente com o CarnaSuz e com a atração Alegra Samba Dancer.

De acordo com a secretária municipal de Cultura, Márcia Belarmino, o público comprou a ideia de curtir a folia na cidade e compareceu em peso ao parque com a família e amigos. Ela avaliou o evento como um “sucesso” e enalteceu a atuação da pasta para a realização das atrações. “Foi um trabalho árduo para acomodar as atrações e os foliões. O Parque Max Feffer é um local de união das famílias e dá muitas condições para realizarmos eventos divertidos como esse. Tenho certeza de que o munícipe saiu satisfeito e conseguiu aproveitar o Carnaval com alegria e sem intercorrências”, destacou a chefe da pasta.

Além das atrações, o público também pôde desfrutar de tudo o que o parque oferece, como a pista de caminhada e o Acqua Play, que mais uma vez fez a alegria de todos aqueles que frequentaram o local durante o período de folia.

Mobilização

O Carnaval no Parque Max Feffer contou ainda com uma atividade especial realizada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Trata-se do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), uma ação que visa erradicar a mão de obra de crianças e adolescentes a partir da sensibilização da sociedade, comprometimento dos empresários, ações de inclusão a famílias que estão em situação de vulnerabilidade e de inserção social e cultural do público jovem por meio dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFVs).

Neste ano, a atividade aconteceu no sábado de Carnaval, iniciando às 10h30 e terminando por volta das 13 horas. A pasta efetuou ainda uma ação de informação e mobilização que contou com distribuição de materiais e 490 leques personalizados. Houve também um trabalho de sensibilização aos pais que paravam para compreender melhor do que se tratava o programa.

De acordo com o secretário Geraldo Garippo, o trabalho infantil ainda é um tabu e, por isso, é preciso desmistificá-lo e levar essa informação ao conhecimento do maior número de pessoas. “O Carnaval é mais uma festa em que crianças e adolescentes são vistos como mão de obra barata. A ação do Peti foi realizada em um período onde as atenções precisam ser redobradas contra o trabalho infantil. Passamos nosso recado a quem frequentou o Max Feffer e esperamos que essa informação se dissemine cada vez mais”, finalizou Garippo.