18/12/2025
Cidades

Atrações natalinas se encerram neste fim de semana

Programação gratuita da administração municipal, que teve início no último dia 5, inclui cantata e visitas ao Papai Noel

18 dezembro 2025 - 18h22Por da Reportagem Local
Atrações natalinas se encerram neste fim de semanaAtrações natalinas se encerram neste fim de semana - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

As atrações natalinas espalhadas pela cidade se encerram neste fim de semana. A programação, gratuita e aberta a todos, é realizada pela Secretaria de Cultura de Suzano e pelo Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) e inclui cantatas de Natal e visitas ao Papai Noel.

O encerramento das atividades começa nesta sexta-feira (19/12), às 19h30. Na ocasião ocorrerá a cantata “Natal Glorioso”, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro). Com entrada livre, a apresentação é organizada pelo CCMI e reúne encenação e cantos sobre a chegada de Jesus Cristo à manjedoura, trazendo o espírito da data para o público.

A Praça João Pessoa também contará com apresentações de cantatas natalinas, na sexta-feira e no sábado (20/12), das 18 horas às 20h15, e no domingo (21/12), às 20h45 e às 21 horas. No mesmo espaço, o Papai Noel receberá visitas na sexta-feira, das 18 às 22 horas, e no sábado e no domingo, das 16 às 22 horas, garantindo diversão para pessoas de todas as idades.

As atividades tiveram início no dia 5 de dezembro (sexta-feira), com a chegada do Papai Noel à Praça João Pessoa, reunindo cerca de 4 mil pessoas em um momento de celebração e união. O começo da programação também contou com o Festival de Natal, realizado no Casarão da Memória no sábado (06/12), com workshops e apresentações musicais que encantaram o público.

“O Natal é um momento especial que nos convida a celebrar a união, a solidariedade e a alegria em família. Por meio desta programação, buscamos proporcionar experiências culturais únicas, que envolvam música, dança e tradição, aproximando a comunidade e permitindo que cada morador sinta a magia da data em diferentes espaços da cidade, transformando Suzano em um verdadeiro cenário natalino de encanto e confraternização”, afirmou o secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti.

