Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 05 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Parceria da Prefeitura com a União

Atraso de repasses federais diminui ritmo de obras públicas em Suzano

Uma das obras com atraso é o prolongamento da Avenida Roberto Simonsen. Secretário prevê retomada para outubro

05 setembro 2025 - 05h00Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Secretário prevê retomada de obras na Avenida Roberto Simonsenpara outubroSecretário prevê retomada de obras na Avenida Roberto Simonsenpara outubro - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O atraso nos repasses por parte do Governo Federal diminuiu o ritmo ou paralisou diversas obras em Suzano, especialmente o prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen, que deve ter seus trabalhos retomados no mês de outubro deste ano. As informações foram passadas pelo secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, que participou do DS Entrevista nesta semana.

“O prolongamento da Roberto Simonsen é uma iniciativa da Prefeitura juntamente com o Governo Federal. Avançamos bastante no ano passado. Neste ano, estamos retomando algumas obras que estavam atrasadas por conta da falta de repasses do Governo Federal. Durante todo o ano tivemos tratativas para retomar essas obras. A Avenida Roberto Simonsen será retomada em outubro. É importante frisar que a parte mais pesada da obra, que é toda a infraestrutura de drenagem, está praticamente concluída. Na sequência vamos colocar guias e sarjetas e fazer toda a estrutura para finalizar com a pavimentação”, disse.

A obra, que tinha prazo para ser finalizada no fim deste ano, teve sua data de entrega adiada para o início de 2026. De acordo com o secretário, o trabalho deve ser finalizado e entregue para o aniversário da cidade, em abril.

Atualmente, a cidade conta com cerca de 30 obras em andamento, com algumas delas ainda paralisadas por falta de repasses, assim como a ampliação da Avenida Senador Roberto Simonsen. O secretário cita quais são.

“Tem uma obra na Rua Ipês, na Vila Urupês, que é pavimentação, melhoria de infraestrutura e drenagem. É uma melhoria para dar tranquilidade aos moradores da região nos momentos de chuvas. Temos outra obra no Jardim Nazaré que é no mesmo sentido. Estamos aguardando ainda um repasse para a Avenida Jorge Bei Maluf, que tem a questão da duplicação perto da Avenida das Orquídeas. A Avenida Guilherme Garijo, que alguns conhecem como Estrada da Pedreira, também parou. A justificativa desses atrasos é justamente o atraso dos repasses, nesse caso do Governo Federal”, explicou.

Apesar dos problemas, o Samuel disse estar confiante para o envio de repasses e, consequentemente, o retorno das obras. “Estamos otimistas pelas informações que temos recebido de que vamos ter a retomada de várias obras”.

O Hospital Federal, que também é um convênio com o Governo Federal, não teve problemas de repasses, de acordo com o secretário. “O Hospital Federal não está na lista de obras paradas. Chegamos próximo a 80% de conclusão. O prédio estruturalmente está pronto. A parte interna, elevadores, iluminação, parte elétrica, refrigeração, tudo certo já. É uma obra que atinge os 80% e tem a programação para ser entregue à Secretaria de Saúde para tomar as providências para o funcionamento”, finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Centro Cultural Moriconi recebe a exposição fotográfica 'Onde a Vida Acontece' até dia 26
Cultura

Centro Cultural Moriconi recebe a exposição fotográfica 'Onde a Vida Acontece' até dia 26

Programa é destinado à empregabilidade de pessoas com deficiência
Cidades

Programa é destinado à empregabilidade de pessoas com deficiência

Discriminação: Câmara de Suzano aprova moção de repúdio a vereador de Joinville
Cidades

Discriminação: Câmara de Suzano aprova moção de repúdio a vereador de Joinville

Pedro Ishi recebe convite para a 37ª Festa das Nações de Suzano
Cidades

Pedro Ishi recebe convite para a 37ª Festa das Nações de Suzano

Planejamento Urbano compartilha experiências de sucesso com Paulínia
Cidades

Planejamento Urbano compartilha experiências de sucesso com Paulínia

Para manter liderança, Suzano recebe Praia Grande na Arena
Suzano

Para manter liderança, Suzano recebe Praia Grande na Arena