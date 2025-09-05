Atraso de repasses federais diminui ritmo de obras públicas em Suzano

O atraso nos repasses por parte do Governo Federal diminuiu o ritmo ou paralisou diversas obras em Suzano, especialmente o prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen, que deve ter seus trabalhos retomados no mês de outubro deste ano. As informações foram passadas pelo secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, que participou do DS Entrevista nesta semana.

“O prolongamento da Roberto Simonsen é uma iniciativa da Prefeitura juntamente com o Governo Federal. Avançamos bastante no ano passado. Neste ano, estamos retomando algumas obras que estavam atrasadas por conta da falta de repasses do Governo Federal. Durante todo o ano tivemos tratativas para retomar essas obras. A Avenida Roberto Simonsen será retomada em outubro. É importante frisar que a parte mais pesada da obra, que é toda a infraestrutura de drenagem, está praticamente concluída. Na sequência vamos colocar guias e sarjetas e fazer toda a estrutura para finalizar com a pavimentação”, disse.

A obra, que tinha prazo para ser finalizada no fim deste ano, teve sua data de entrega adiada para o início de 2026. De acordo com o secretário, o trabalho deve ser finalizado e entregue para o aniversário da cidade, em abril.

Atualmente, a cidade conta com cerca de 30 obras em andamento, com algumas delas ainda paralisadas por falta de repasses, assim como a ampliação da Avenida Senador Roberto Simonsen. O secretário cita quais são.

“Tem uma obra na Rua Ipês, na Vila Urupês, que é pavimentação, melhoria de infraestrutura e drenagem. É uma melhoria para dar tranquilidade aos moradores da região nos momentos de chuvas. Temos outra obra no Jardim Nazaré que é no mesmo sentido. Estamos aguardando ainda um repasse para a Avenida Jorge Bei Maluf, que tem a questão da duplicação perto da Avenida das Orquídeas. A Avenida Guilherme Garijo, que alguns conhecem como Estrada da Pedreira, também parou. A justificativa desses atrasos é justamente o atraso dos repasses, nesse caso do Governo Federal”, explicou.

Apesar dos problemas, o Samuel disse estar confiante para o envio de repasses e, consequentemente, o retorno das obras. “Estamos otimistas pelas informações que temos recebido de que vamos ter a retomada de várias obras”.

O Hospital Federal, que também é um convênio com o Governo Federal, não teve problemas de repasses, de acordo com o secretário. “O Hospital Federal não está na lista de obras paradas. Chegamos próximo a 80% de conclusão. O prédio estruturalmente está pronto. A parte interna, elevadores, iluminação, parte elétrica, refrigeração, tudo certo já. É uma obra que atinge os 80% e tem a programação para ser entregue à Secretaria de Saúde para tomar as providências para o funcionamento”, finalizou.